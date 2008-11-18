Пара Нормальных пережили всю жесть семейных отношений (ФОТО)

. И в очередной раз ярко продемонстрировали это в дремучей киевской коммунальной квартире, в которой присутствовали все прелести коммунального быта, не считая жильцов, дошедших в семейной жизни до настоящего свинства. Случайным гостям их квартиры представилась картина: Иван в майке с олимпийским Мишкой, возлежал на диване, обсыпанным попкорном, и, положив ноги на столик, заполненный едой из фаст-фуда, не отрывался от телевизора. Аня в это время маниакально занималась хозяйственными делами – стирала, пылесосила, готовила еду, при этом, конечно же, мешая Ивану смотреть телевизор. Время от времени из телевизора в квартиру проникали герои рекламы, которые пытались восполнить Ивану и Ане то счастье, которого они давно уже не испытывали в семье. Выглядело это временами устрашающе, и в результате, перешло в настоящий скандал. Что и требовалось, поскольку квартира была съемочной площадкой видеоклипа на песню, которая так и называлась: «Скандал». Пара Нормальных серьезно отнеслись к этой работе, поскольку считают, что подобная жизнь в псевдо-семье, в которой уже давно нет любви, члены семьи только раздражают друг друга, но не могут вырваться из этой квартирной тюрьмы из-за привычки и мнимого удобства семейной жизни, является настоящей трагедией. А выглядит это все, по мнению Ивана Дорна просто омерзительно. В новом клипе участники группы будут очень естественны. Если в предыдущих видео-работах они изображали романтичную пару, без тонкого психологизма и драматургии, то сейчас ребятам уже пора повзрослеть. Группа выпустила альбом, а это, несомненно, важный этап в жизни Вани и Ани. Они ощутили вкус популярности, и поэтому новые песни будут нести на себе отпечаток другого взгляда на мир и творчество. Новый клип должен отразить этот переход от романтической восторженности и наивного взгляда на жестокий мир, к реалиям жизни. Поэтому режиссер Марк Горобец решил поставить героев клипа в совершенно реальные условия, утрированные лишь антуражем классической коммунальной квартиры. Пара Нормальных будут играть в этом ролике самих себя, и, возможно, это поможет им заново проанализировать свои отношения. В клипе скандал будет немало красочных семейных сцен, много юмора, поскольку песня «Скандал» по сути – ироничная. И, конечно же, как и в любой семье, герои будут заниматься любовью. Как это будет происходить, зрители увидят примерно через месяц, когда клип «Скандал» выйдет на экраны. ФОТО: ИА «Screen Media».