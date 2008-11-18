Экс-звезда Reflex пережила самовозгорание

18 ноября 2008, 12:05

Ирину Нельсон многие помнят еще под именем Диана. В 90-х годах красавица с запоминающимся голосом и мелодичными песнями о любви завоевала большую популярность и ушла со сцены на гребне успеха. Прошло несколько лет, и на отечественную эстраду ворвались кумиры нового поколения.

Танцевальная поп-группа "Рефлекс" стартовала резво и быстро приобрела поклонников. Тогда лидером девичьего коллектива была Ирина Нельсон, отказавшая от псевдонима Диана в пользу настоящего имени. Песни группы "Рефлекс" возглавляли хит-парады, награды и премии сыпались в хрупкие руки девушек, певиц приглашали на всевозможные концерты. И снова в момент триумфа Ирина покинула шоу-бизнес. Несколько лет о ней ничего не было слышно. Совсем недавно Нельсон объявила о своем возращении на сцену, записала несколько синглов и представила на суд общественности свой новый клип на песню "Рассвет", снятый режиссером Никласом Фронда, известным своей работой с группой Rasmus. В этом видео певицу очень натуралистично охватывают языки пламени. Ирина, кому пришла в голову идея устроить Вам самовозгорание?
- В английском варианте этой песни, который появился раньше русского, есть слова: "Мы возрождаемся из пепла и огня". Речь идет о любви, не физической, а о слиянии душ. Эта любовь настолько сильная и экзальтированная, что влюбленные поднимаются над суетой, над всеми и над всем. И они становятся чуть ли не святыми, они могут ходить по воде, несмотря на то, что им поджигают крылья, забрасывают камнями. Все равно их страсть разжигает огонь, и они взлетают высоко, поэтому мне сразу представлялся образ птицы. Никлас Фронда одобрил эту идею и предложил замечательные пейзажи в Исландии, где был снят клип. Я иду по берегу, по черному песку вулканического происхождения в совершенно фантастическом платье. И превращаюсь в птицу Феникс.
- Отлично подобранный образ, если учитывать Ваши уходы со сцены и возвращения.
- Да, уже позже, после завершения работы над клипом, я осознала, что неслучайно мне был ниспослан этот образ. Оглянулась на свою творческую биографию и поняла, что это у меня в жизни новое творческое воплощение наступает. У меня даже совпадают временные отрезки. Шесть лет существовал проект Диана, потом я на два года уехала. Шесть лет я была лидер-вокалом в группе "Рефлекс", после чего я снова на два года ухожу. На "Золотом граммофоне" Андрей Малахов крикнул на всю страну: "Ирина, не уходи!". Сейчас у меня новое творческое воплощение. Я опять поменяла амплуа, мои песни зазвучали по-другому, не так, как это было у Дианы и не так, как это было в "Рефлексе". Можно считать, что я сейчас подобно птице Феникс заново возрождаюсь.
- В каком музыкальном стиле Ваши новые песни?
- Все, кто их слушал, определяют мой стиль как софт-рок. Концепция песен определена четко, выношена, выстрадана за многие годы. Я могу отвечать за каждое слово в готовящемся альбоме. Мне приятно, что меня называют софт-роковой певицей, потому что рок всегда ассоциировался у людей с определенной жизненной позицией, с личностью человека, это всегда некий протест, высказывание собственного мнения по отношению к жизни. Но, как правило, это отношение достаточно резкое, критичное, даже революционное. У меня, скорее, созерцательная позиция, которая напоминает людям о каких-то важных вещах. Например, что жизнь дана человеку для того, чтобы он прислушался к своей душе, совершал благие поступки. Или в моей песне "Когда яблоки падают в небо" есть строчки: "когда яблоки падают в небо, это день чудес, когда рождаются самые красивые дети, люди складывают оружие и дарят новые надежды, когда любимые нас не покидают, а безнадежно больные выздоравливают". Может, это и идеалистическая песня, но пусть когда-нибудь мир будет таким. Я надеюсь на это.
- Ваш имидж тоже несколько изменился…
- Да, сейчас я себя представляю такой, как в клипе. В естественной цветовой гамме – черно-белой. Идет смещение от визуальной яркости и пестроты в сдержанность и загадочность. Также черный цвет символизирует переходный период. А еще когда блондинка одета в черное платье, это подчеркивает ее харизму, характер, внутреннюю силу. Мне этот образ очень близок. В нем я чувствую себя гармонично и комфортно.
- Кто Вам помогает в записи песен и творческом поиске себя?
- Вячеслав Тюрин – талантливейший композитор, с которым мы делаем этот альбом. Поклонники уже трясут нас за грудки: "Когда презентация?". Альбом появится не раньше, чем в середине следующего года. Сейчас вышел первый сингл, потому что я позволила себе отдохнуть, собраться с мыслями. Спешить нельзя. Необходимо периодически останавливаться, чтобы собраться с мыслями. Пока будут появляться песни. Сейчас мы проводим много времени с музыкантами, репетируем. Мы играем с живыми инструментами – концепция звучания меняется, а они не стареют никогда. Несколько песен мы записали в одной из лучших лондонских студий – AIR, которая принадлежит продюсеру Beatles Джорджу Мартину.
- Сейчас некоторые отечественные артисты взяли курс на Запад. На каком языке будет Ваш альбом?
- Он изначально был создан на английском языке, теперь мы занимаемся переводом песен на русский. Альбом обязательно будет в русском варианте, в России нужно петь на родном языке. Я отношусь спокойно к Западу, без фанатизма. Если мое творчество будет популярно там, хорошо, но у нас и в России огромный музыкальный рынок.
- Процесс записи альбома, наверное, совсем не оставил времени на личную жизнь?
- Нет, семейная жизнь – это святое. Мы с Вячеславом много ездили по европейским странам, для иностранцев уик-энд – время, которое непременно нужно проводить с родными людьми. Выключаются телефоны, они едут на пикник или идут в ресторан с маленькими детьми, колясочками. Это семейный день у них. Я была настолько потрясена, что, вернувшись в Москву, объявила родственникам: "суббота и воскресенье – семейные дни". Теперь мы ходим друг к другу в гости и проводим много времени вместе.
- Как оценивает сын Ваши новые песни?
- У него очень хороший вкус, он и классику слушает, и рок. Дает нам с Вячеславом советы. Бывает, мы не прислушиваемся, а потом через несколько лет приходим к этому и думаем: "Надо же! Почему мы не сделали так раньше?" Сын чувствует далеко вперед, в молодой душе интуиция более тонко развита.
- Kто развивал Вам в детстве музыкальный вкус?
- Специально мной никто не занимался. У мамы украинские корни, а украинцы очень музыкальные, у них хорошие голоса от природы. Мама всегда была душой компании, пела русские романсы, украинские песни. Даже исполняла кусочки из индийских популярных фильмов. Бабушка у меня тоже очень музыкальная, дяди все время играли на гитаре, пели Высоцкого. Я с детства росла в атмосфере музыки. В десять лет я пошла в музыкальную школу. Поздновато, но меня сразу взяли на ускоренный курс фортепиано. Я достойно ее окончила, на пятерки, участвовала в конкурсах. В школьные годы я была руководителем ВИА, мы с девочками пели много песен, особенно любили ABBA. Я играла на пианино, подружки – на гитарах.
- Kто сейчас Ваши музыкальные кумиры?
- Дайана Росс. Она меня до сих пор потрясает своим уникальным тембром голоса. Есть много певиц, но таких уникальных голосов, которые не спутаешь ни с кем, мало. Неважно, что она поет. Я не являюсь поклонницей ее репертуара, мне многое в нем не нравится. Но когда слышу ее голос, у меня перед глазами возникает перламутр, будто жемчуг перебираю в ладонях. Настолько красивый этот голос, гибкий. Благодаря Росс, я взяла псевдоним Диана. Но потом отказалась от него и вернулась к своему родному имени. Еще Джоан Сазерленд, которую я в музыкальном училище постоянно слушала. Голоса некоторых оперных певиц раздражают иногда, а когда Джоан поет, у меня мурашки по коже, настолько магический голос. Такие голоса редко кому даются, и они незабываемы.
- У Вас есть любимые актеры?
- Мне нравится Кевин Костнер, но, к сожалению, он ушел, зеленый змей его сгубил. Очень харизматичный актер, в нем есть внутренняя сексуальность. Еще мне нравится Киану Ривз. Такие мужчины очень сдержанные, но в них чувствуется внутренний потенциал.
- Нет желания попробовать себя в кино?
- Сейчас кино поставлено на конвейер. Раньше выход нового фильма был событием, обсуждался. А сейчас киноленты, даже те, которые вызывают потрясение, так быстро пролетают, не успеваешь даже ощущение после просмотра в себе выносить. Нельзя так много и часто выпускать фильмы. Сейчас это уже обычное явление, что все подряд снимаются в кино. Раньше это было событием. Но мне уже много лет не дает покоя одна идея. Если будет время, я реализуюсь в написании сценариев. Так мне хочется донести эту идею! Если я и буду иметь отношение к кино, то в амплуа сценариста. История будет о любви, и не только.

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