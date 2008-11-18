«Фабриканты» взбунтовались! Проект под угрозой срыва?

То, что творилось в зале во время очередного гала-концерта, сложно передать словами: зрители кричали и плакали, «фабриканты» обнимались и уходили со сцены… А все из-за того, что Максим Барских решил покинуть проект вместо Лены Виноградовой, которая набрала меньше всего голосов. Напомним, неделей раньше члены жюри лишили «фабрикантов» права спасти одного из участников, поэтому на последнем гала-концерте решалась судьба сразу троих кандидатов на выбывание – Регины, Лены и Максима. Когда на сцену вышли номинанты, и ведущий объявил о Ленином поражении, Максим подошел к микрофону. - Я отдаю свою звезду Лене, потому что она достойна здесь остаться, - обратился он к жюри и преподавателям, которые смотрели на него с удивлением. И объяснил, что хочет уйти вместе Виноградовой, так как проект покинули дорогие ему люди. Такого от Максима никто не ожидал. Ведущий Дмитрий Шепелев попытался напомнить «фабриканту», что его поведение противоречит правилам «Фабрики зірок-2». Однако Барских был настроен решительно. Тем более, что Лена, когда ее попросили высказать собственное мнение на этот счет, призналась, что не хочет уходить из проекта. Члены жюри, посовещавшись, разрешили Барских покинуть проект вместо Виноградовой. А вот его последнюю просьбу отказались выполнить. Дело в том, что Максим перед уходом хотел спеть ту самую песню, которую ему так и не позволили исполнить на предыдущем концерте (напомним, что две недели назад парень оказался на «скамейке запасных», и вопрос: «Разрешить или не разрешить Максиму выступать?» стал причиной серьезного спора между членами жюри и преподавателями). Однако и на этот раз члены жюри были неумолимы. Не помогли даже дружные просьбы всех «фабрикантов». В ответ глава правления Нового канала Ирина Лысенко заметила, что у Максима была возможность исполнить эту песню во время своего сольного выступления… Но, как известно, «фабрикант» выбрал другую композицию. «Переговоры», которые в прямом эфире проходили между членами жюри и собравшимися на сцене участниками проекта, заставили зал просто «взорваться»! Фанаты Барских кричали: «Максим, не делай этого!», «Пусть уходит Лена». Но Максим, поняв, что, как бы он не просил, спеть ему не позволят, решительно стал спускаться со сцены. И это, как оказалось, было только начало всех дальнейших событий. Видимо, посчитав, что с Максом обошлись несправедливо, Виноградова тоже решила уйти и пошла вслед за Барских. Недолго думая, один за другим стали спускаться со сцены и остальные «фабриканты». Ведущий тут же объявил рекламную паузу. А когда полный сюрпризов гала-концерт наконец продолжился, рассказал об изменениях, принятых членами жюри. Как известно, в субботу, на гала-концерте, предстояло определить 5 финалистов: имена двух называли члены жюри, еще двоих отбирали преподаватели, а одного достойного могли назвать сами «фабриканты». Последний, шестой финалист должен был определиться на этой неделе (за него предстояло голосовать зрителям). В итоге, в финале Второй украинской «Фабрики зiрок» оказались бы 6 человек. Но так как после ухода Лены и Максима их всего осталось шестеро, правила немного изменились. Преподаватели и жюри назвали имена четверых финалистов. Ими стали Алиса Тарабарова, Борис Апрель, Влад Дарвин и Регина. Кто станет пятым – решать зрителям. Всю неделю они могут голосовать за Владимира Дантеса или Вадима Олейника – именно этим двум талантливым, настойчивым в работе и симпатичным парням предстоит бороться за место в финале. Кстати, как призналась глава правления Нового канала Ирина Лысенко, члены жюри планировали включить Барских в число финалистов. Но своим поступком он перечеркнул все… ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА «ФАБРИЦІ ЗІРОК» «БАНД’ЭРОС» ПОДКРЕПЛЯЛИСЬ ВАРЕНИКАМИ И БОРЩОМ Группа «Банд’Эрос» выступала с одной из номинанток недели – Региной. Ребята пели песню «Манхеттен». По задумке режисера-постановщика Второй украинской «Фабрики зiрок» Елены Коляденко, в начале песни девушки из группы - Наташа и Таня должны были полулежать на сцене на специальном возвышении. - Из-за того, что нам придется полулежать, мы решили, что на выступление оденем что-то удобное, - в перерывах между репетициями рассказывали они. На репетиции музыкантам «Банд’Эрос» и Регине поговорить по душам не удалось. Но, как сказали звездные гости, им хватило и двух фраз, что бы увидеть в «фабрикантке» искреннего человека. - Знаете, я даже немного расстроилась, когда Регина сказала нам, что идет «на вылет», - говорила Таня перед концертом, еще не зная, что Регина останется. – Мне ее стало так жалко… Они ведь все так стараются. - Я, например, сама бы никогда на «Фабрику» не пошла, - добавила Наташа. - Потому что жить под постоянным «прицелом» десятка камер, – это не по мне. Кстати, сразу же после репетиции «Банд’Эрос» отправились немного подкрепиться. В одном из киевских ресторанов они за обе щеки уплетали вареники и борщ. - Это было очень вкусно, - рассказывали потом Таня и Наташа. – Кроме всего прочего, мы поели разных солений и вкуснейшего украинского сала. Очень редко бываем на родине (девушки родом из Украины – ред.), поэтому всегда, когда приезжаем, - кушаем только украинские блюда… ВАЛЕРИЯ: «БОРИС - ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ…» На субботнем гала-концерте российская певица выступала вместе с Апрелем. - Первое впечатление о нем сложилось очень даже хорошее, - рассказала потом Валерия. - Он - очень необычный, симпатичный, обаятельный и, что немаловажно, – искренний. - Как думаете, его необычный образ поможет ему пробиться в шоу-бизнесе? - Главное, чтобы человек был талантливый и ищущий. Если он - человек профессии, обязательно состоится. А если будет думать, что пришел на «Фабрику» и с него слепят «звезду», то ничего не получится. Узнаваемым лицом стать не трудно, а вот такой «звездой», чтобы на твои концерты приходили зрители, – это большой вопрос… Кстати, если его образ ему органичен и он комфортно себя в нем ощущает, то это ему только поможет. А то, что он «как девочка», - в этом и есть его индивидуальность. «ФАБРИКАНТЫ» НЕДОУМЕВАЮТ Поступок Барских стал неожиданностью не только для создателей проекта, но и для самих «фабрикантов». Хотя они дружно заступились за него во время гала-концерта, позже уход Максима не раз становился темой разговоров в Звездном доме. - Обидно, что Макс уходит, - поделился с Вадимом Олейником Дарвин вечером после выступления. Парни сидели на кухне, а Барских в это время собирал свои вещи. Олейник в ответ недоуменно пожал плечами: - Зачем он ушел? – спросил Вадим. И добавил, что своим поступком он себе «где-то перекрыл дорогу». - Он себе ничего не перекрыл, – не согласился Дарвин. -А ты считаешь, что он сделал правильно? – продолжал спорить Вадим. - Он бы сделал правильно, если б ему разрешили спеть песню. Я считаю, что песня здесь был самым принципиальным моментом. -Я тут не понял одно: из-за чего? Почему? – продолжал рассуждать Олейник. - Ведь его реально хотели брать в финал. - Не знаю, - задумчиво произнес Дарвин. - Наверное, у него надо спросить, почему. Если у него на этот счет какие-то соображения были… Недоумение в разговоре с психологом высказал и Дантес. Как признался Владимир, ему гораздо более понятен поступок Гургена, который добровольно ушел из проекта вместо Регины, хотя и не был номинирован. Но быть кандидатом на выбывание, как Максим, работать, бороться всю неделю, победить, а после этого уйти… ВИНОГРАДОВУ ЗА ПОРОГОМ ЗВЕЗДНОГО ДОМА ВСТРЕЧАЛ МАРК Провожая Лену и Максима, «фабриканты» были молчаливы. Только Дарвин старался всех поддержать и вдохновить. Когда Виноградова и Барских уже стояли на пороге, Влад громко зачитал всем собравшимся в холле послание, которое ему на концерте передала одна из поклонниц проекта. В письме были теплые слова о каждом из «фабрикантов», но особенно выразительно Дарвин читал строки, посвященные тем, кто уходил: «Леночка Виноградова, я тебя люблю... Ты мне нравилась на всех концертах. Ты - молодчинка, не раскисай... Макс Барских, как я тебя понимаю. Учись, борись и не ленись. Я болею в номинации за девчонок, но будет не справедливо, если я не пожелаю тебе удачи. Ты - чудный и очень интересный для зрителя». - Все, что не делается, - к лучшему, - ободряюще сказал Дарвин. И Лена с Максимом шагнули за порог Звездного дома. Виноградову там ждал Марк, который заботливо подхватил сумки с ее вещами. А Барских по мобильному уже договаривался с кем-то о встрече: -Завтра походим, будем наслаждаться свободой… - мечтательно планировал он. А ДАРВИНУ ПОДАРИЛИ ЕЩЕ ОДНУ РЫБКУ Он назвал ее в честь Виноградовой и Барских На прошлой неделе Апрель, дурачась, делал вид, что хочет съесть молчаливую любимицу Дарвина – золотую рыбку Энерджи, которая живет в аквариуме на кухне Звездного дома. Видимо, уроки актерского мастерства не прошли для Бориса даром: зрители поверили, что эксцентричный «фабрикант» действительно собрался закусить маленькой Энерджи. И… решили утешить Влада подарком. После субботнего концерта Дарвин продемонстрировал презент Боре: - Люди подумали, что ты съел мою рыбку, и подарили мне новую, - Влад показал Апрелю точную копию его золотой любимицы, плавающую в банке. - У Энерджи тепер есть друг, только надо придумать имя… Немного поразмышляв, «фабрикант» решил назвать нового питомца в честь Барских и Виноградовой – БарВинок. Но запускать нового жильца Звездного дома в аквариум побоялся. «Энерджи всю жизнь жила сама», - объяснил он. Так что БарВинок получил в свое владение отдельные апартаменты. Теперь на кухне Звездного дома – целых два аквариума. ВНИМАНИЕ! Следующий гала-концерт «Фабрики зірок-2» состоится не в субботу, как обычно, а в воскресенье, 23 ноября, в 22.00. В этот раз вместе с «фабрикантами» на сцене выступят Лайма Вайкуле, Юрий Шатунов, «Друга ріка», Вера Брежнева и другие звезды.