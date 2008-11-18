Мастера провокации «Fresh Art» показали новую коллекцию «Грех» (Эксклюзивные ФОТО)

Название коллекции оправдала уже первая модель, представшая глазам зрителей - высокий мускулистый мужчина, небрежно прикрывающий свое достоинство белой шкурой. За ним последовали другие – более одетые, но не менее яркие. Дерзкие, китчевые наряды поражали воображение. Звездой показа стала хорошая подруга трио Fresh art, певица Юлия Образцова. Девушка вышла в двух нарядах: сногсшибательных вечерних платьях цвета свежей зелени и синего электрика. Новая коллекция FRESH ART в прямом смысле слова сшибала с ног. Ходить в обуви на невообразимо большом каблуке, и гигантской платформе было тяжело даже профессиональным девушкам-моделям. Удивляли в этот вечер известные дизайнеры не только шокирующими нарядами, но и не менее шокирующим видео с одноименным названием, но в английском варианте, которое было показано перед началом дефиле. На огромном плазменном экране мелькало множество кадров: поющие старики, люди, занимающиеся сексом, трупы, животные. Реакция публики на это видео была неоднозначной. Именитые гости, коих на показе было множество, не стесняясь, выражали свои эмоции. Жанна Фриске, например, постоянно отворачивалась от экрана, комментируя это звонким возгласом: «Ой!». Борис Моисеев напротив, смотрел с огромным интересом, и даже притопывал в такт музыки. Помимо них оценить новую коллекцию модных стилистов приехали Филипп Киркоров и Николай Басков, который стал чуть ли не единственным гостем, добросовестно надевшим костюм от FRESH ART, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Маша Малиновская, Юля Ковальчук, Анна Седокова и многие другие.