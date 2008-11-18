ШОК! Певице Ламе не дают покоя потусторонние голоса

18 ноября 2008, 13:08

На съемках программы «Тільки правда» (Новый канал) украинская певица призналась, что порой из-за видений, которые являются ей во сне, не может сомкнуть глаз.

Лама, настоящее имя которой Наталья Дзенькив, заметно разволновалась, когда ведущий проекта Андрей Доманский поинтересовался происхождением ее псевдонима: - Вам действительно приснился сон, что к вам пришел старец, который нарек вас Ламой? – спросил он. - Я не совсем могу воспринимать это, как сон, - объяснила участница программы. - Со мной происходят довольно необычные вещи. Еще в 1994 году, когда умерла моя бабушка, которая меня очень любила, она начала приходить ко мне по ночам. Во сне она давала мне советы, от многого предостерегала… Эти видения были настолько реалистичными и так потрясли певицу, что некоторое время она не могла спать. Лама рассказала, что подобное продолжается с ней и по сей день. По ночам она слышит детский плач, мольбу. Что до вещего сна, из которого она узнала о своем сценическом имени, Лама ответила так: - Я не могу утверждать, сон это был или все происходило со мной по-настоящему. Я помню большую статую, размазанную тень… У меня было такое ощущение, будто я пребывала в другом пространстве. Часто после таких видений я встаю наутро, смотрю на себя в зеркало и понимаю, что не спала – выгляжу уставшей, измученной. Когда Андрей Доманский участливо поинтересовался, пробовала ли она обращаться со своей проблемой к врачам, певица рассказала, что медики только разводят руками. Все аномалии, происходящие с Ламой, они объясняют проявлениями ее творческой личности. Президент Международной организации полиграфологов Андрей Николаевич Волык, выступающий в проекте гарантом правды, прокомментировал ответ участницы так: - К сожалению, очень сложная психо-физиологическая реакция свидетельствует о том, что этот ответ неправдив. Лама, казалось, ожидала подобного вердикта. - Я же говорила, что сама не знаю, действительно ли это был сон, - сказала она. Ранний брак Отвечая на вопросы Андрея Доманского, Лама рассказала даже о тех фактах своей биографии, которые до участия в программе старалась не афишировать. Когда в студии прозвучал очередной вопрос: «Вы когда-нибудь были замужем?», Лама ответила: «Да». Она рассказала, что это был ранний брак, который продлился примерно полтора года. - Будущего в этом союзе быть не могло, - поделилась певица. - У нас были разные представления о жизни. Ему хотелось семьи, детей, а я была к этому не готова – мне хотелось петь. Полиграфолог Андрей Николаевич Волык подтвердил правдивость показаний участницы. Однако, несмотря на то, что Лама во всех своих ответах старалась быть предельно откровенной, покинула она проект ни с чем. Певица рассказала о близких отношениях со своим продюсером, и после этого последовал очередной вопрос, ставший для нее последним. - Если б у вас не было интимных отношений с музыкальным продюсером Виталием Телезиным, вы бы смогли стать звездой? - спросил Андрей Доманский. - Думаю, да. У нас не было интимных отношений, когда мы начинали делать нашу музыку. Эти отношения возникли года через два-три, - отвечала Лама. - Начиная с дыхания, реакции всех систем организма свидетельствуют о том, что ответ на этот вопрос неправдив, - прокомментировал Андрей Волык. Лама не выиграла в проекте ни копейки, но зрительный зал оценил ее откровенность – певицу провожали громкими аплодисментами. - Творческий человек склонен себя иногда недооценивать, иногда - переоценивать. Думаю, это именно тот случай, - сказал Андрей Доманский, глядя вслед участнице. Смотрите программу «Тільки правда» на Новом канале по пятницам в 22.20

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