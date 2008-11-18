Вор, кинувший Киркорова, во всем признался

21-летнего уроженца Владимирской области обвиняют в том, что он по предварительному сговору обманным способом заполучил деньги Филиппа Бедросовича. Как выяснилось, он действовал не один, его направлял человек, который обладал подробнейшей информацией о звездных личностях. Сейчас следствие работает над тем, чтобы установить главаря банды, который, возможно имеют уже долгую историю мошенничеств с известными личностями. Аферист Напомним, в пятницу в доме певца Филиппа Киркорова разыгрался настоящий детектив. Охранники певца задержали парнишку, который обвел вокруг пальца водителя артиста и завладел деньгами в размере 27 500 рублей. Он позвонил человеку из близкого окружения Киркорова и уверенным голосом сказал, что Филипп Бедросович заказал ему серию книг по истории. - Оплатить надо налом, - добавил, не смущаясь, прохиндей. - Желательно без сдачи. Он легко договорился с водителем Киркорова встретиться в Филипповском переулке - по месту проживания певца, для того чтобы передать ему товар. К слову сказать, среди книг, которые в тот вечер оказались в новой квартире Киркорова были «Жизнь российских монархов», «Энциклопедия царской Москвы и императорского Петербурга», «История российского мореплавания» и прочее в том же духе. В общей сложности Лукиенко передал водителю поп-звезды 10 книг в красивом переплете и, получив, 27 500 рублей и удалился. Филипп Бедросович, узнав о происшедшем, надо отметить, не воспринял нежданный подарок из 10 книг, как удачную возможность освежить в памяти наиболее памятные вехи из истории России. Он приказал охранникам разобраться в ситуации. На их счастье, молодой мошенник на следующий день позвонил снова и предложил купить более полную коллекцию книг за 54 000 рублей. Тогда охранники «с удовольствием» пригласили его снова. Бедолага, разумеется, попался в ловушку и вскоре оказался в милиции. Позже судья Пресненского суда постановил отпустить его под подписку о невыезде, сообщает Life. Признание Находясь в камере предварительного заключения, Александр рассказал, что идея разбогатеть на Филиппе Киркорове принадлежит вовсе не ему: - Я встретил этого человека на проспекте Мира, - говорит Александр. - Он предложил мне способ заработать деньги. Назвался Васей. Он же мне и предложил провернуть это дело с книгами. Я, естественно, знал о ком идет речь. Я знал, что должен буду сделать это именно с Филиппом Киркоровым. Вася объснил, что этого человека в стране нет, и еще долго не будет. Откуда он это знал - я понятия не имею. Пока я тут сижу, я много думаю. И теперь уже многое, что понял. Кто такой Вася, спрашиваю я себя? А хрен его знает, что это за Вася! Может, это тоже охранник Киркорова? Или другой приближенный к нему человек, который знает все его шаги. Лукиенко сплевывает, как уличный хулиган, какими их показывали в журнале «Фитиль» в 60-е годы прошлого века. - Странная, получается, история у нас! Тут еще надо посмотреть, кто из нас больше жертва...