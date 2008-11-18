Звёзд посадят за парты в Новогоднюю ночь (ФОТОфакт)

«Одноклассники. Новогодняя встреча» - именно так называется праздничный проект, который в новогоднюю ночь покажет телеканал «Интер». За партами в импровизированной школе соберутся герои культовых отечественных фильмов разных времен («Служебный роман», «Ирония судьбы или С легким паром», «Кавказская пленница», «Розыгрыш», «Доживем до понедельника», «Большая перемена», «Чучело», «Бригада»), а также известные эстрадные исполнители и телеведущие. «В этот вечер соберутся киноперсонажи, любимые всеми поколениями зрителей. Некоторые из этих героев вместе учились как, например, в «Большой перемене», вместе работали, как герои «Служебного романа» или отдыхали как в «Кавказской пленнице». С помощью сайта «Одноклассники» они отыскали друг друга и организовали встречу под Новый год», - рассказывает режиссер-постановщик Александр Игудин. Герои увиделись спустя много лет, они с трепетом вспоминают былые времена, и делятся самыми важными событиями из своей жизни. Зрители наконец-то узнают, как сложилась личная жизнь дочери Нади Шевелевой и сына Жени Лукашина из «Иронии судьбы. Продолжение», женился ли Шурик на «Кавказской пленнице» Ниночке, и простила ли предательство любимого Ольга Рыжова из «Служебного романа». А также увидят, какой спустя десятилетия стала «Гостья из будущего» Алиса Селезнева, и в какую красавицу превратилась «Чучело» Лена Бессольцева. Кроме того, зрители узнают какими были в школьные годы популярные нынче звезды. Поделятся своими воспоминаниями и откровениями Барбара Брыльска, Елизавета Боярская, Валентина Талызина, Ольга Остроумова, Наталья Варлей, Светлана Немоляева, Наталья Гусева, Дмитрий Дюжев, Павел Майков. Не отстанут от них такие исполнители: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Борис Моисеев, Лайма Вайкуле, Наташа Королева, Сергей Глушко, София Ротару, Таисия Повалий, Валерия, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Владимир Пресняков-младший, Наталья Подольская, Александр Малинин, Ирина Билык, Тина Кароль, Александр Пономарев, Светлана Лобода, Гайтана, Потап и Настя Каменских, группы «ВИА Гра», «Фабрика», «Город 312», «Чай вдвоем». К ним присоединятся актеры «Студии Квартал 95» и телеведущие Даша Малахова, Константин Грубич. Заправлять школьным балом будут ведущие Дмитрий Харатьян и Маша Ефросинина, а обязанность обеспечивать всех шампанским из школьного буфета и свежими сплетнями о гостях взяла на себя Мария Аронова. Не обойдется, конечно же, и без строгого директора школы и любимых учителей. ФОТО: Пресс-служба телеканала «Интер»