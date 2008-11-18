Солистка группы «Заклепки» вышла замуж! (ФОТО)

Свадьбу, которую Катя и ее избранник запланировали задолго до участия в конкурсе, состоялась, не смотря на то, что в этот день «Заклепки» должны были улетать на концерт в Россию. От выступления пришлось отказаться, зато свадьбу сыграли такую, что ни молодожены, ни гости не забудут. Как оказалось, солистки «Заклепок» не только на сцене предпочитают ретро. Вся свадьба была похожа на экскурс в прошлое с хорошей долей юмора, иронии и креатива. Невеста и жених в невероятных костюмах напоминали героев черно-белого немого кино начала XX века: платье было пошито украинским дизайнером специально для Кати, а вот очаровательную шляпку «заклепка» заказала в Англии, у одного из лучших мастеров этого дела. Жених тоже отличился изысканностью вкуса и приобрел свой костюм в Швейцарии. Именно в этой стране он пребывал на гастролях вплоть до самой свадьбы, потому вся подготовка торжества легла на плечи невесты. И она справилась! Никаких штампованных церемоний, фотосессий возле памятников и скучного тамады! В ЗАГС пара заходила не под марш Мендельсона, как обычно, а под заводную рок-н-ролл композицию (об этом позаботились «заклепки» Лена и Юля), да и счастливое «да» прозвучало из уст жениха и невесты весело и забавно. Фотографироваться (чтобы было что детям показать) уже муж и жена поехали на вокзал. Оттуда – в уютное загородное заведение. Именно там и началось самое интересное. Все гости явились на мероприятие в костюмах 30-х годов. Такой дресс-код был указан на пригласительном. Музыка и угощения тоже соответствовали общей концепции. Что было принесено в разноцветных коробочках и пакетиках (и даже завернутое в газету) осталось загадкой. Зато по-настоящему удивил всех подаренный одним из гостей букет капусты и подарок жениха – песня для любимой. И не просто песня, а целый номер. Жених ведь по профессии – комик, а значит, скучно жить Кате не придется! Лена и Юля – напарницы невесты по группе «Заклепки» были свидетельницами и всеми силами поддержали невесту. Даже платья себе пошили в такой же цветовой гамме. А шили, как говорят сами девушки, «не заморачиваясь» - купили одну штору на двоих и сообразили наряды. Гости признавались новобрачным, что на такой свадьбе им еще не приходилось гулять! Закончилось торжество только к утру. И уже на следующий день новобрачных Жору и Катю самолетом доставили в «место проведения» их медового месяца.