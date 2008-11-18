СРОЧНО!!! Тина Кароль родила мальчика!

18 ноября в 14.40 по киевскому времени певица родила мальчика, весом 3 кг 540 г. Сообщается, что роды прошли успешно в одном из киевских роддомов, певица рожала сама. Как назвали своего первенца Тина Кароль и Евгений Огир пока что не сообщается. Напомним, Тина Кароль вышла замуж в начале января этого года за своего продюсера Евгения Огира. О том, что певица ждет ребенка стало известно летом на фестивале "Новая волна 2008", где Кароль была ведущей. Певица долгое время никак не комментировала свое интересное положение во избежание каких-либо спекуляций на вопросе личной жизни. На седьмом месяце беременности певица пошла на довольно смелый шаг и дала сольный концерт в столице, а месяц спустя снялась в откровенной фотосессии, тем самым показав, какой прекрасной может быть женщина во время беременности. До самого рождения ребенка певица не знала, кто у нее родится - мальчик или девочка. "Конечно, было любопытно. Но с самого начала мы договорились с доктором, что он не будет нам сообщать пол ребенка. Конечно, пару раз я не сдержалась, любопытство меня съедало. Но доктор уговора не нарушил, что к лучшему, ведь мы с Женей ждем не мальчика или девочку, а ждем наше чудо – нашего ребенка", - сказала Тина незадолго до родов в одном из интервью. Вопреки слухам, что роды будут проходить в частной клинике, певица рожала в обычном районном роддоме в Киеве. "Поэтому поводу у меня своя принципиальная позиция: я доверяю нашим докторам и нашей медицине, и не поддерживаю мнение, что только за рубежом более квалифицированные специалисты", - также не так давно заявляла певица в одном из из своих интервью. По словам личного доктора певицы, Тина чувствует себя прекрасно, вместе с супругом Евгением принимает многочисленные поздравления. Сейчас певица продолжает находится в роддоме, где, скорее всего, пробудет еще несколько дней.