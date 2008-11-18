Руслана потратила последние деньги на презентацию альбома (ФОТО)

Вчера состоялась вечеринка, на которой Руслана рассказала не только о своём финансовом положении, но и о том, каким же вышел её новый альбом. «Дикая» исполнительница решила всех сразить и въехать в один из залов ресторана на мотоцикле. Правда, удивить не особо получилось, потому Руслана отпустила реплику: «Что, не удивила, надо было на стол заехать». После быстрой езды, Руслана дала небольшую пресс-конференцию. В ходе разговора выяснилось, что в этом альбоме нет песен похожих друг на друга. Именно в этом звезду упрекают в последнее время. Интересно, как могут получиться разные песни, если это уже второй альбом за нынешний год. Руслана рассказала о своих дуэтах, которые присутствуют на пластинке, огорчила всех тем, что никого из зарубежных звёзд, к сожалению, не будет на презентации. Но, зато поведала, что эти дуэты обязательно состоятся на концертах в других странах. Рэпера T-pain так и не удалось вчера увидеть. Кроме того, звезда рассказала о планах завести ребёнка в следующем году. По словам певицы, она вместе с мужем давно об этом думает, но постоянно откладывает на потом, а вот в 2009 году всё может быть. Певица затронула тему кризиса и пиратов. Не один раз Руслана собирала пресс-конференции посвящённые борьбе с пиратами. Как оказалось, на выпуск альбома и презентацию она потратила все свои сбережения, вырученные после европейской победы. Презентация действительно выглядела достойно. Многие не ожидали, что певица раскошелится на такое пафосное мероприятие. Послушать живое выступление певицы сошлись многие отечественные и не только знаменитости. В Киев приехал старый друг Русланы – известный музыкальный критик и журналист Артур Гаспарян. Одним из первых также приехал телеведущий Андре Тан, он был по делу, дизайнер решил совместить приятное с полезным и отснять программу «Pro Fashion» прямо на сцене. Известный режиссёр Семён Горов тоже был в числе первых, он никак не мог успокоиться и всё время заботился о том, чтобы всё было в лучшем виде. Александр Пономарёв пришёл со своей женой Викой, а вот девушки из группы «Милос» вдвоём, несмотря на то, что одна из них на днях вышла замуж. Но, как говорится, работа есть работа и тусоваться лучше без супруга. Андрей Кравчук первое время не мог найти себе компанию, потому принялся за шампанское, а потом встретив гимнастку Лилию Подкопаеву, ситуация исправилась. В гости к Руслане пришёл даже редкий гость светских мероприятий – Дмитрий Гордон. Также была бывший менеджер певицы Яна Прядко, немалое время певица работала с Яной, которая теперь опекается Виталием Козловским. Политическая карьера Русланы не прошла даром, презентацию посетил даже Нестор Шуфрич. Правда, не ясно почему же певица завела дружбу с оппозицией. Кстати, исполнительница ещё раз напомнила о своём письме к Юлии Тимошенко по поводу борьбы с всё теми же пресловутыми пиратами.