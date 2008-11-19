Сергей Галанин снялся в «Красной Шапочке» (ФОТО)

Режиссера очень порадовала мысль, что папу-Волка будет играть настоящий старый рокер. На самом деле Галанин очень выборочно подходит к предложениям, которые ему присылают. Например, идея шоу «Звезды на льду» ему показалась очень интересной и он принял участие в программе. Но, несмотря на всю любовь к музыкальным проектам, по его мнению, в последнее время часто предлагают весьма недалекие сюжеты и способы их реализации. Но когда ему позвонили с идеей проекта «Красная шапочка» - он сразу же согласился. Во-первых, им известна персона Семена Горова, создавшего не один популярный новогодний мюзикл, а во-вторых, сам замысел современной истории о Красной Шапочке нашего времени показалась ему интересной, приятно и полезной. К тому же, как раз недавно в репертуаре Сергия появилась новая песня «Берегите лес» - которая идеально подходила его образу в сказке. Пока декораторы вставляли дерево в холм с возгласами: «Я сейчас тут дырку для него штативом пробью», режиссер требовательно вопрошал у второго режиссера: «Где артист?». «Уже идет», - заверила второй режиссер Люся. «С гитарой?» - подозрительно переспросил Горов. Люся бросилась узнавать – с гитарой ли действительно Галанин. Оказалось – с ней. Более того, выяснилось, что гитара – не так уж проста. На фоне немаленького Галанина, которому стилисты еще и сделали эффектный начес на голове она смотрелась просто миниатюрно. Эту кроху музыканту подарил два года назад на 45-летие его друг Гарик Сукачев. Это специфическая американская гитара очень маленьких размеров. «Она очень удобная для транспортировки, а звучание у нее такое же как и у большой гитары», - заметил директор Галанина – Алексей. В деревянном домике под надписью «GARAGE» музыкант смотрелся очень даже органично. Тем более, с песней о лесе – «Берегите лет, земляки-грибники! Это что еще за лес, если в нем одни пеньки…!». «Леш, - восторженно обратился Сергей к своему директору – ты посмотри сколько уродов!». Певец имел в виду перстни, которые костюмеры ему дали чуть ли не для каждого пальца. Правда, некоторые оказались на него маленькими, поэтому пришлось искать кусачки, чтобы разрезать кольцо и таки одеть на рокера. После первой репетиции Сергей сокрушался: «Какая фанера страшная! Это последний вариант?». «Последний», - заверил его директор Алексей. По его словам, композиция еще не была сведена окончательно, поэтому ее можно было еще переделать специально для мюзикла. Изначально в песне были слова «Не бери в лес водку, не бери с собой мясо», но так как главных спонсором проекта выступила торговая марка «Nemoroff», такие слова были нежелательными. Поэтому текст пришлось переделать и в песне появилась другая фраза «Отдыхай в лесу под звуки гитары! Убирайте мусор, собирайте тару». Тут обнаружилось, что одна сосна в интерьере – лишняя. Ее тут же вытащили и перенесли за зону площадки. Постепенно вокруг Галанина собралась группа танц-поддержки: белочка, мышка, заяц, мухомор, волк и кабан. «Зайчик! – сосредоточился Семен Горов – спрячься за гараж. Зайчик!» - Это не зайчик, - ответили режиссеру – это мышка. - А я не могу выйти из гаража – в панике пожаловалась «мышка». - Как же ты туда забралась? – поинтересовался режиссер. Тут пошла фонограмма… «Опять мышку видно», - пробормотал Горов. Казалось, что в новом дубле все прошло идеально, но Галанин опять сказал, что новый текст забыл: «Я с этими словами…! Я же их переписывал специально для кино! Вот все время их и забываю». Тут на площадке появился еще «ежик», который вызвал бурю восторга своей огромной «ежичьей» головой. Костюмеры сделали артисту огромную шаровидную черную шляпу. «Ух ты! – восхитился и «СерьГА» - Ежик-эмо!». По ходу исполнения, все звери начинают плясать вокруг певца, обниматься, целоваться и радовать жизни. «Я – как вожатый пионер-отряда, - шутливо заметил Галанин, - Очень такой лояльный и демократичный». После трех-четырех вариантов режиссер решил дать артистам передышку и сменить позицию камеры. Тут мышка заметила, что на земле лежит хвост… «Ой, хвост упал», - прямо процитировала она Винни Пуха. «Наш хвост?» - вежливо уточнил Галанин. Хвост был явно его. «Наверное, ремнем зацепило» - предположил музыкант и отправился в гримерку прикреплять хвост обратно. Правда, перед этим он бережно упаковал свою малютку-гитару в чехол и положил на травку косогора. По пути успел посмотреть на мониторе запись своей песни в мюзикле: «Немножко не совпадает, - прокомментировал он, - Но это даже хорошо. Вертеп, в общем. Главное, чтобы детям понравилось… А Гарику, думаю, понравится, он любит такое…».