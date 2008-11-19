Данилко полез в трусы к Диме Коляденко после предложения выйти замуж… (ФОТО)

19 ноября 2008, 13:01

В украинском шоу-бизнесе постоянно происходят какие-то поражающие простой мирской ум события. Дошло до того, что Дима Коляденко предложил выйти замуж Верке Сердючке.

Известный хореограф и экс-возлюбленный Ирины Билык не давно открыл собственный бизнес. Теперь Дима выпускает именные трусы, танцор признался, что он носит их сам. По мнению Коляденко, любой женщине будет приятно увидеть своего мужчину раздетым и в трусах с надписью «Дима Коляденко». Вчера Дима решил, что ему пора жениться. В качестве избранницы он обратил внимание на … Андрея Данилко, то есть Верку Сердючку. Свататься Дима пришёл в сопровождении очаровательных танцоров, прихватив с собой вкусный торт и букет цветов. Коляденко всё время настаивал на поцелуе, но Сердючка, как приличная дама упорно отказывалась. Зал без конца кричал «Горько», но Вера ломалась, Дима даже на колени стал и просил руки своей возлюбленной. После такой романтичной сцены Вера, безусловно, не смогла устоять. Она предложила ему сфотографироваться на память, и пообещала подумать о его предложении соединить свои судьбы. «Я согласна сейчас сесть с тобой рядом, Дима, и поговорить, чтобы понять говорить мне «да» или «нет», - сказала будущая жена Коляденко. А Коляденко всё не унимался, да и мама Веры тоже была против. Хореограф угрожая повторял: «Не вмешивайтесь». «Вера, я не люблю когда мне говорят НЕТ. У меня есть вариант, женимся, живём три месяца, разводимся, делим деньги, и всё хорошо», - восклицал Дима. Оказалось, что Сердючка боится разочаровать Диму своей грудью. Кроме того, она сказала, что не может так поступить со своей хорошей подругой Ириной Билык. Вера не хочет, чтобы и в неё после свадьбы летели бокалы. Когда Дима предложил Вере заняться сексом, она сказала, что последний раз у неё был интим в шестом классе, и она уже успела забыть принцип. Всё-таки Диме удалось покорить сердце грудастой красавицы, в конце свидания она преподнесла ему трусы с надписью «Верка Сердючка». Коляденко был безумно рад, он примерял на себя эти трусы, а Вера сразу же полезла к нему рукой, поближе к интимному месту, и пыталась проверить, как там обстоят дела. После такого бурного свидания с Коляденко, Сердючка принимала в гостях певицу и телеведущую Веру Брежневу. Гостеприимная хозяйка заставила девушку мыть полы и вспомнить своё прошлое. Брежнева без доли смущения рассказала, как она проходила кастинг в известное трио, как странно на неё смотрел Константин Меладзе, и как она прошла все эти испытания и оказалась в женской группе. После этого Сердючка предложила Галушке принять ванну и подарила портрет Веры Брежневой в пиджаке ей однофамильца Леонида. Помыв девушку, Сердючка аккуратно вытащила её из ванной и унесла на своих сильных мужественных плечах. Увидеть весь карнавал собственными глазами зрители смогут в "Шоу Верки Сердючки" на телеканале "Украина".

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