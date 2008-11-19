Юля Волкова пришла на презентацию раздетой

Певицы провели фотоавтографсессию для многочисленных поклонников коллектива. Все бы хорошо, да только аудитория "татушек" - в основном молодежь, если не дети. Юля Волкова же на это скидки не сделала, не подумала о том, что выступает не в ночном клубе, и вышла к толпе несовершеннолетних практически в неглиже. На певице ничего не было, кроме футболки, миниатюрных трусиков и высоких сапог, надетых на колготки в крупную сеточку. На масштабном концерте-презентации новых хитов группы "Тату" Волкова тоже вышла на сцену в весьма фривольном наряде, состоявшем из корсета и становящихся уже традиционными трусиков. Но на ночной светской тусовке это смотрелось уместно. На вечеринке по типу детского утренника – не совсем. Особенно на фоне просто и скромно одетой Лены Катиной. Однако поклонники совсем не смутились - привыкли, видимо, к эпатажному образу Юли и смело подходили за автографами, дарили подарки и фотографировались с кумирами. "Приятно, когда тебя любит столько народу. Такие милые все, позитивные, - рассказала Лена Катина в очередной серии "t.A.T.u. ЛАЙФ" на канале Russia.Ru. - Сейчас приеду домой, буду спать хорошо. Свою долю позитива получила…" Певица с удовольствием рассматривала презенты, в частности, большую красивую рамку с ее фотографиями. "Это мне на день рождения подарили, одна девочка сделала. Тут еще лампочки включаются, - похвасталась Лена. - Это hand made, не первая уже ее работа. Есть еще рисунки. Посмотрите, какая Волкова. Просто прелесть!" Катина также рассказала про необычный дизайн футболок, в которых артистки пришли на фотоавтографсессию. "Здесь ники наших фэнов с форума. Обычно поклонники носят майки с надписью "t.A.T.u.", а тут мы – с их именами". Юля Волкова тоже осталась довольна мероприятием. "Наконец-то закончилась наша фотоавтографсессия. Толпа народа, бесконечные улыбки, восторг, радость, куча альбомов, людей, девушек, мужчин, плакатов… Даже взрослые сегодня приходили", - не без удивления заметила раскрепощенная "татушка". "Были еще интересные экземпляры, которые подходили без альбомов, без всего…" - продолжила рассказ Лена. "Альбом есть? Нет… А сфотографироваться хочешь?" - подхватила повествование Юля. "Не знаю, может, хочу… Что стояла? Непонятно!" - рассмеялась Катина. "Ребята, спасибо вам всем за то, что пришли на нашу автографсессию. Мы очень рады были вас видеть", - сердечно подытожила Волкова.