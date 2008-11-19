Наталия Волкова обнаружила свои вещи у Касты!

Она любит, чтобы в жизни все было красиво: и любовь, и творчество, и работа и образ. И пока в ее жилах течет горячая кровь максималистки, она склонна к различным экспериментам со своим сценическим имиджем. Пусть даже и к самым неожиданным… Так телеведущая и певица Наталия Волкова с приближением нового года, решила преобразиться и изменить свой образ. Для этого она побывала почти во всех бутиках столицы, но, увы, ничего стоящего Наталия там не смогла подобрать. Именно поэтому певица обратилась за помощью к известным дизайнерам Украины. Побывав в дизайнерской мастерской дома моды «КASTA», Наталия Волкова тут же взялась примерять целые коллекции – восхищению исполнительницы не было предела. Все вещи, которые предлагала примерять дизайнер Алеся Кириченко, изумительно ложились на фигуру певицы, подчеркивая все ее красоты. После многочасовой примерки Наталия Волкова решила, что доверит воплотить в реальность виденье своего нового имиджа именно Алеси Кириченко, дизайнеру Дома моды «КASTA». Уже через несколько дней Наталия Волкова отправиться снова к Алесе Кириченко, только на этот раз уже не примерять одежду, а просматривать первые эскизы своего нового сценического имиджа. Дом моды «КASTA» работает только с натуральными и очень качественными материалами от лучших итальянских производителей, которые обеспечивают такие всемирно известные Дома, как Versace, Valentino, Giorgio Armani, Gucci, Escada. ФОТО: ИА «Screen Media».