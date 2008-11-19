«ВИА Гра» снялась в откровенной фотосессии (ФОТО)

Откровенная фотосъемка для журнала «PLAYBOY» подтвердила - певицы находятся на пике своей формы и своих форм, сообщает Life. Фотосессия сделана в модном нынче стиле «пин ап» - девушки выглядят словно гламурные голливудские кинодивы 40-х годов, разве что тогда звезды не позволяли себе настолько откровенных нарядов. А белье, которое стилисты выбрали для съемки, идеально подчеркнуло все прелести Альбины Джанабаевой, Меседы Багаудиновой и Татьяны Котовой. Неожиданно фотосессия получилась даже более откровенной, чем рассчитывали в глянцевом журнале: соблазнительная грудь Джанабаевой вырвалась из тесных оков кружевного бюстгалтера, позволив удачливому фотографу запечатлеть самую соблазнительную ее часть... Накануне выхода журнала мы публикует фотографии обнаженной «ВИА Гры».