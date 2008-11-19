Ксения Собчак: «В душе я чувствую себя мальчиком»

Каждую неделю проводница Верка Сердючка приглашает к себе домой какую-то заезжую звезду. В свою очередь эта «заморская» знаменитость отвечает на самые каверзные вопросы. Собчак так разговорилась по душам с Верой и её мамой, что начала рассказывать печальные истории своей нелёгкой юности. «Лошадь», как её называют в народе, поведала, что в тринадцать лет она носила брекеты. В то время люди ещё не знали что это такое, и если, у кого-то такое было, то он считался богатым. Однажды Ксюша встретила парня своей детской мечты и когда открыла свой рот и широко улыбнулась, то испугала его своими проволоками. Ухажёр Собчак был сражён, он был в шоке. Кстати, многие врачи говорят, что после десяти лет трудно исправить прикус. Эти слова подтвердила и Ксения. Между прочим, об этой истории она свободно рассказывает и ни капельки не стыдится своей незаурядной внешности. Рассказала Собчак и о том, какие же мужчины могут привлечь её неспокойную натуру. Оказывается, ей нравятся брутальные волосатые мачо. Ксения Анатольевна сделала акцент на фразе: «Я лучше лишний раз в Пырловку поеду, чем буду просить деньги у мужчины». Телеведущая считает, что нельзя опускаться и ждать дорогих подарков от потенциальных любовников. Ни один раз девушка упомянула имя Владимира Машкова. По её словам он подходит под образ её мужского идеала. А вот Дима Билан был незаслуженно опущен в пропасть. Собчак продемонстрировала фирменные движения победителя «Евровидения», и обозвала его «глистом в заднице». Все эти милые реплики сопровождались ужасающими кривляньями российского секс-символа. На съёмочной площадке вспомнили и о ещё одном известном и состоятельном мужчине – Владимире Путине. Когда Верка Сердючка спросила у Собчак был ли у неё роман с экс-президентом, Ксения замялась, но ответила отрицательно. Верка никак не могла уняться, провокации продолжались. Проводница пожелала узнать может ли её гостья просто так позвонить Путину и узнать как дела, ответ был таким же, как и на предыдущий вопрос. Кстати, недавно у Сердючки гостила Рената Литвинова, вот Вера и решила узнать, какие же конфликты произошли между двумя блондинками. Собчак разошлась ни на шутку, она решила открыть всем глаза и сказать, что Рената недавно сделала себе пластику на лице и подтянула кучу морщин. Разговор о пластике зашёл та далеко, что Ксения Собчак нечаянно призналась, что в душе она чувствует себя мальчиком. После этих слов у Верки Сердючки слегка застыло выражение лица. Увидеть как провели время две звезды можно в «Шоу Верки Сердючки» по четвергам на телеканале «Украина».