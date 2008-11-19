Ксения Собчак: «В душе я чувствую себя мальчиком»

19 ноября 2008, 16:26

Московская светская львица Ксения Собчак прилетела в Киев специально по приглашению Верки Сердючки. Телеведущая «Дома-2» поделилась рассказами о своём печальном детстве.

Каждую неделю проводница Верка Сердючка приглашает к себе домой какую-то заезжую звезду. В свою очередь эта «заморская» знаменитость отвечает на самые каверзные вопросы. Собчак так разговорилась по душам с Верой и её мамой, что начала рассказывать печальные истории своей нелёгкой юности. «Лошадь», как её называют в народе, поведала, что в тринадцать лет она носила брекеты. В то время люди ещё не знали что это такое, и если, у кого-то такое было, то он считался богатым. Однажды Ксюша встретила парня своей детской мечты и когда открыла свой рот и широко улыбнулась, то испугала его своими проволоками. Ухажёр Собчак был сражён, он был в шоке. Кстати, многие врачи говорят, что после десяти лет трудно исправить прикус. Эти слова подтвердила и Ксения. Между прочим, об этой истории она свободно рассказывает и ни капельки не стыдится своей незаурядной внешности. Рассказала Собчак и о том, какие же мужчины могут привлечь её неспокойную натуру. Оказывается, ей нравятся брутальные волосатые мачо. Ксения Анатольевна сделала акцент на фразе: «Я лучше лишний раз в Пырловку поеду, чем буду просить деньги у мужчины». Телеведущая считает, что нельзя опускаться и ждать дорогих подарков от потенциальных любовников. Ни один раз девушка упомянула имя Владимира Машкова. По её словам он подходит под образ её мужского идеала. А вот Дима Билан был незаслуженно опущен в пропасть. Собчак продемонстрировала фирменные движения победителя «Евровидения», и обозвала его «глистом в заднице». Все эти милые реплики сопровождались ужасающими кривляньями российского секс-символа. На съёмочной площадке вспомнили и о ещё одном известном и состоятельном мужчине – Владимире Путине. Когда Верка Сердючка спросила у Собчак был ли у неё роман с экс-президентом, Ксения замялась, но ответила отрицательно. Верка никак не могла уняться, провокации продолжались. Проводница пожелала узнать может ли её гостья просто так позвонить Путину и узнать как дела, ответ был таким же, как и на предыдущий вопрос. Кстати, недавно у Сердючки гостила Рената Литвинова, вот Вера и решила узнать, какие же конфликты произошли между двумя блондинками. Собчак разошлась ни на шутку, она решила открыть всем глаза и сказать, что Рената недавно сделала себе пластику на лице и подтянула кучу морщин. Разговор о пластике зашёл та далеко, что Ксения Собчак нечаянно призналась, что в душе она чувствует себя мальчиком. После этих слов у Верки Сердючки слегка застыло выражение лица. Увидеть как провели время две звезды можно в «Шоу Верки Сердючки» по четвергам на телеканале «Украина».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Украинка по происхождению Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять