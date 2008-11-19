СРОЧНО! Юлия Тимошенко поздравила Тину Кароль с рождением сына

Глава правительства послала молодой маме букет роз и личное поздравительное письмо. "Я очень рада за тебя! Верю, что твой мальчик будет красивым, умным и сильным. А еще – не менее талантливым, чем его родители", - говорится в поздравлении Юлии Тимошенко. Глава правительства также пожелала певице сполна почувствовать радость материнства. Как сообщал вчера ST@RS, 18 ноября Тина Кароль родила сына в одном из киевских роддомов. Вес ребенка составляет 3 кг 540 г, рост 53 см Певица рожала сама. Как назвали своего первенца Тина Кароль и ее муж Евгений Огир, пока не сообщалось. Сейчас Тина продолжает находится в роддоме, чувствует себя прекрасно и вместе с супругом принимает многочисленные поздравления. Как пишет NEWSru.ua, ходят слухи, Юлия Тимошенко уже получила предложение стать крёстной малыша Кароль. Хотя ранее на эту роль претендовала сама Алла Пугачева.