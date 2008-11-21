Последний «Капкан» Александра Абдулова (ФОТО)

21 ноября 2008, 10:37

Впервые после развода бывшие супруги Александра Абдулов и Ирина Алферова согласились сыграть в одном проекте и надо же, чтобы он стал последним в жизни знаменитого актера!

С 24-го ноября в эфире «1+1» - 12-серийная психологическая драма с участием одной из самых известных пар в нашем кино – «Капкан». На время съемок Абдулов и Алферова снова стали супругами. Впрочем, Ирина исчезает буквально в первой же серии и все остальные главный герой пытается понять, как же он прожил свою жизнь, чем являлся их брак, и во что превратилась любовь, которая казалась вечной и действительно ли она ушла или просто потерялась за чередой измен? Его герой - известный фотокорреспондент и лауреат Государственной премии Михаил Волобуев - становится главным подозреваемым в деле об исчезновении его жены Кати. А в камере у Михаила есть много времени, чтобы окунуться в прошлое и попытаться найти ответы на внезапно появившиеся вопросы. Роль Кати в молодости сыграла дочь актрисы Ксения Алферова. «Собственно, я ведь не маму играла, а "ее героиню в юности", - заметила Ксения, - Это совершенно разные вещи. Екатерина Волобуева - девушка резкая, жесткая, даже авантюрного склада, в любви всегда привыкла делать первый шаг. Мама же совершенно другая. Между этими двумя женщинами нет почти ничего общего. Кстати, я и не знала, что мама будет сниматься в этом фильме. Со мной связался режиссер, дал почитать сценарий. Образ меня "зацепил" в силу своей неординарности и я согласилась, а уже потом узнала, что буду играть "маму в юности". Это не первая киноработа, в которой мы оказались заняты обе. Первая была в моем детстве - я тогда играла "мамину соседку". Собственно, в проекте все, кого ни коснись – знаменитости, начиная со сценариста Эдуарда Володарского, создателя «Проверки на дорогах» и «Своя среди чужих, чужой среди своих» и завершая знаменитым тандемом постановщиков Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. По их словам, приглашение главных героев в проект было заранее продуманным режиссерским ходом. «Нам хотелось показать красивых людей с красивой любовью, - говорит Владимир Краснопольский. - Саша и Ира именно такие люди - красивые, пережившие свою большую любовь. Между ними царило полное взаимопонимание, они были чрезвычайно внимательны друг к другу. Александр всегда спрашивал Ирину, удобно ли ей будет в той или иной ситуации. И она отвечала ему тем же. И вообще когда они разговаривли, обсуждали что-то, здорово чувствовалось, что это общение двух близких людей". В сценарии даже была прописана постельная сцена и, по словам режиссеров, актеры чувствовали себя в ней совершенно естественно, как люди, которые привыкли друг к другу и хорошо друг друга знают. Во время съемок «Капкана» у Александра Абдулова произошло два чудесных события – он стал папой и дедушкой (его приемная дочь Ксения родила девочку). Но тогда же съемочная команда узнала и о болезни актера… Тогда еще никто не верил, что такой сильный человек, который никогда не сдается, не справится с этой бедой.

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