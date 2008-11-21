Alex Luna бродит ночами над обрывом (ФОТО)

Видео носит название «Руки к небесам». Слова и музыку Алекс написал сам, его главным желанием при подготовке к съемкам, было запечатлеть кадры из жизни влюбленной пары на природе. В клипе Alex Luna воплощает образ отчаянно влюбленного принца, а его спутница – IT-girl Мариам похожа на богиню из древнегреческих мифов. Мариам Реентенко была избрана для съемок в клипе благодаря своей незаурядной внешности и довольно твердой позиции в социальной сфере. Девушке всего 18 лет, она из очень состоятельной семьи и обращает большие средства в помощь детскому дому. «Мне приятно работать с Мариам, потому что она не только красива, но и делает правильные, полезные дела, - говорит Alex Luna, - еще до съемок клипа мы решили, что пригласим всех детей из детского дома «Любисток» на презентацию моего альбома и премьеру клипа «Руки к небесам». Я планирую, что это состоится в начале декабря». Съемки клипа носили более чем экстремальный характер. Далеко не каждая машина могла заехать на затопленные дождем склоны, которые Алекс сам выбрал для съемки. Но усилия того стоили: с обрыва открывался невероятно красивый вид на море и укрытые ноябрьской сединой холмы. На краю обрыва режиссер Алексей Федосов и оператор Юрий Король запечатлели как Alex Luna и Мариам признаются друг другу в любви. Были и интимные сцены на съёмочной площадке. Но при этом, каждое прикосновение было чувственно и прекрасно. Пара лежала на краю обрыва, на холодной земле. Над ними бушевал ветер и дождь, а через полчаса пошел первый снег. Съемочная группа повторяла одну и ту же фразу: «В странах бывшего Советского Союза такого еще не было!». Затем локация была перенесена в лес. По дороге к сосновому бору, грузовики с техникой застряли в грязи. Усталые Алекс и Мариам спали в машинах, пока выставляли заново свет и камеры. Вопреки ужасному холоду и усталости, пара продолжила съемку в легкой одежде. На Мариам было развевающееся платье цвета топленого молока, а на Алексе костюм, который он придумал сам. Ветер в лесу в это время разбушевался еще сильней. Ветки колючих деревьев били по рукам и лицу. В это время камера снимала, как Алекс падает на колени и признается девушке в любви. Выдержать все и сыграть все правильно помогала ребятам гениальный преподаватель по пластике Ольге Семешкина.