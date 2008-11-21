В Берлине врачи спасают Яна Арлазорова

21 ноября 2008, 11:08

62-летний артист уже дважды перенес операцию, но болезнь продолжает прогрессировать. В тяжелом состоянии Яна Майоровича госпитализировали в берлинскую клинику.

В тяжелом состоянии Яна Майоровича госпитализировали в берлинскую клинику. Жизнь известному юмористу, любимцу миллионов зрителей Яну Арлазорову спасают ведущие специалисты берлинской клиники «Шарите». Медики испробовали уже не одну методику лечения, но лучше российскому пациенту не становится. Врачи не исключают, что артисту потребуется очередная операция. Болезнь Ян Арлазоров долгое время скрывал болезнь даже от близких людей, в одиночку переживая свою беду. В окружении артиста давно заметили, что он стал менее общительным, замкнулся в себе, перестал общаться даже с лучшими друзьями. Веселым и жизнерадостным Арлазоров оставался только на сцене. Буквально за несколько месяцев он сильно осунулся и похудел. На праздновании 60‑летнего юбилея юморист случайно проговорился другу, что страдает неизлечимой болезнью. Тогда-то знакомый и уговорил знаменитого участника «Аншлага» обратиться к врачам. Лечиться в Москве Ян Майорович категорически отказывался. Несколько лет назад в столичном онкологическом центре скончалась мама Арлазорова, и с тех пор московским медикам артист не доверяет. Лечение В конце ноября прошлого года тяжело больной пародист уехал на обследование за границу. Врачи обнаружили у него опухоль в желудке и настояли на немедленной операции. Немецкие специалисты утверждали, что операция прошла успешно. Российскому артисту даже не стали назначать курс специальной терапии, отправили домой. Но спустя два месяца любимец российских женщин Ян Арлазоров снова оказался на операционном столе, в той же клинике. После операции 62‑летнему артисту стало лучше, он быстро шел на поправку. Казалось, что болезнь отступила. Но увы... Лечение в Германии обходится артисту в крупную сумму. Сутки пребывания в «Шарите» стоят около двух тысяч евро. Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры, директору звезды российской эстрады Людмиле Корчевской, которая все время находилась рядом с Яном Майоровичем, приходилось даже возвращаться в Москву и занимать деньги у друзей, сообщает Life. - Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы любимец публики поправился, - говорят немецкие доктора. - Учитывая оптимизм и неиссякаемую энергию этого человека, он должен справиться с тяжелым недугом.

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