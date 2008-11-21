СРОЧНО! Элизабет похудела на 28 килограммов

Ведущий программы «90-60-90» Геннадий Витер потрясен результатами, которых добилась экс-«фабрикантка» за время съемок

Стимул Чтобы мотивировать Элизабет к похудению, ее наставник, Геннадий Витер, использовал беспроигрышный метод. Он пообещал, что к завершению сезона девушка получит в подарок роскошное платье. Подвох состоял в том, что обещанный наряд - на несколько размеров меньше изначальных Элиных параметров. Это платье стало для экс-«фабрикантки» мощным стимулом для работы над собой. Она с нетерпением подсчитывает дни, дожидаясь того торжественного момента, когда, наконец, сможет покрасоваться в наряде. - Эля сдувает каждую пылинку со своего подарка, - улыбается ведущий, - а недавно даже предложила надеть на него полиэтиленовый пакет – чтоб не испачкался. Если честно, я думаю, что к Новому Году, который Эля должна встретить в этом платье, наряд придется ушивать – настолько быстро Элизабет худеет. Сюрпризы Стремительно стройнеющая Элизабет уже сейчас начала продумывать новогоднее меню. Оно станет своеобразным подарком для Геннадия, который на протяжении нескольких месяцев прививал «пышечке» вкус к здоровой пище. - Я немножко подсмотрел ее записи, и мне понравилось то, что я там увидел, – ни одного вредного продукта. Кажется, Эля научилась готовить, - поделился Витер. – Чтобы закрепить результаты, я приготовил для нее к последнему выпуску программы отдельный сюрприз. Ведущий рассказал, что в новогоднем выпуске «90-60-90» собирается… поменяться с Элей местами. - На этот раз она будет готовить, а я - копировать ее, - планирует ведущий. - Каждый раз, когда она меня попросит что-то сделать, буду вести себя так же, как она когда-то. Пусть посмотрит на себя со стороны! «90-60-90» на Новом канале, по субботам в 10.20