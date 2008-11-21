Бритни Спирс рассказала о расставании с Джастином и Кевином

Стало известно, что фильм поможет поклонникам и зрителям заглянуть в личную и профессиональную жизнь певицы. Съемки фильма длились более 90 дней, сообщает Site UA. В одном из отрывков документальной картины, поп-звезда признается, что ей «не нравится, когда все говорят о моем «возвращении», так как я никуда не уходила». О Джастине Тимберлейке (Justin Timberlake) и Кевине Федерлайне (Kevin Federline): «Когда мы расстались с Джастином, я осталась один на один с вопросом: «Что же мне теперь делать с самой собой?», - признается Бритни, - Я была опустошена, когда мы расстались, но этот разрыв мне удалось пережить намного легче, чем развод с Кевином. Кевин начал записывать свой собственный альбом, начал интересоваться только теми вещами, которые касаются его самого. Когда все это закончилось, я почувствовала себя очень одинокой. Я действительно не хотела думать о реальности. Я просто пыталась убежать». О восстановлении после нервного срыва в 2007 году: «Я действительно потеряла веру, - говорит она, - Я была абсолютно одинока и потеряла свой путь. Я потеряла цель. Я потеряла саму себя. Я впускала в свою жизнь очень плохих людей, так как чувствовала себя одинокой. Но мне пришлось заплатить за это высокой ценой. Сейчас я не понимаю, как я могла?». О славе: «Вначале, первый год или два это было невероятно, - с улыбкой говорит Бритни, - Это было очень интересно, так как я стала знаменитостью. И слава не задела меня, пока я не проработала в этом бизнесе шесть лет. А затем мне просто захотелось остановиться. Мне захотелось начать новую жизнь». О ее сегодняшнем состоянии и жизни: «Знала ли я, что у меня странная жизнь? Я не считала, что у меня странная жизнь, - в слезах признается певица, - Я просто застряла на одном месте. Каждый день я стараюсь справиться с этим. Проще ничего не чувствовать и иметь надежду, но не в моем случае. Все плохо и мне грустно. День Сурка каждый день, это очень скучно. На самом деле, каждый человек относится по-разному к выражению «нормальная жизнь». В моей ситуации, я стараюсь сделать свою жизнь нормальной настолько, насколько это возможно. Я понимаю, что все могло бы быть намного хуже. Я знаю, что в мире есть много людей, которые живут хуже меня. Просто я привыкла быть «крутой девочкой», но мне кажется, что папарацци лишили меня этого и лишили моей собственной жизни. Я привыкла быть крутой, но сейчас я такой не являюсь».