Бритни Спирс рассказала о расставании с Джастином и Кевином

Вчера состоялась эксклюзивная премьера 33-минутного отрывка из документального фильма известной американской певицы Бритни Спирс (Britney Spears) «For The Record», который будет показан на музыкальном телеканале MTV 30 ноября этого года.
Стало известно, что фильм поможет поклонникам и зрителям заглянуть в личную и профессиональную жизнь певицы. Съемки фильма длились более 90 дней, сообщает Site UA. В одном из отрывков документальной картины, поп-звезда признается, что ей «не нравится, когда все говорят о моем «возвращении», так как я никуда не уходила». О Джастине Тимберлейке (Justin Timberlake) и Кевине Федерлайне (Kevin Federline): «Когда мы расстались с Джастином, я осталась один на один с вопросом: «Что же мне теперь делать с самой собой?», - признается Бритни, - Я была опустошена, когда мы расстались, но этот разрыв мне удалось пережить намного легче, чем развод с Кевином. Кевин начал записывать свой собственный альбом, начал интересоваться только теми вещами, которые касаются его самого. Когда все это закончилось, я почувствовала себя очень одинокой. Я действительно не хотела думать о реальности. Я просто пыталась убежать». О восстановлении после нервного срыва в 2007 году: «Я действительно потеряла веру, - говорит она, - Я была абсолютно одинока и потеряла свой путь. Я потеряла цель. Я потеряла саму себя. Я впускала в свою жизнь очень плохих людей, так как чувствовала себя одинокой. Но мне пришлось заплатить за это высокой ценой. Сейчас я не понимаю, как я могла?». О славе: «Вначале, первый год или два это было невероятно, - с улыбкой говорит Бритни, - Это было очень интересно, так как я стала знаменитостью. И слава не задела меня, пока я не проработала в этом бизнесе шесть лет. А затем мне просто захотелось остановиться. Мне захотелось начать новую жизнь». О ее сегодняшнем состоянии и жизни: «Знала ли я, что у меня странная жизнь? Я не считала, что у меня странная жизнь, - в слезах признается певица, - Я просто застряла на одном месте. Каждый день я стараюсь справиться с этим. Проще ничего не чувствовать и иметь надежду, но не в моем случае. Все плохо и мне грустно. День Сурка каждый день, это очень скучно. На самом деле, каждый человек относится по-разному к выражению «нормальная жизнь». В моей ситуации, я стараюсь сделать свою жизнь нормальной настолько, насколько это возможно. Я понимаю, что все могло бы быть намного хуже. Я знаю, что в мире есть много людей, которые живут хуже меня. Просто я привыкла быть «крутой девочкой», но мне кажется, что папарацци лишили меня этого и лишили моей собственной жизни. Я привыкла быть крутой, но сейчас я такой не являюсь».