Певица Ива Rich удивила рок -хитами….студентов (ФОТО)

В качестве специальной гостьи с сольным выступлением на этот праздник пригласили певицу Иву Rich, которая согласно изначальным договоренностям должна была также исполнить две композиции из нового англоязычного альбома – это «Bring Me To Life» и «My immortal». Однако, после каждого исполнения Иву вызывали и вызывали на «бис». Гул в помещении стоял такой, что слышала вся Набережная и близлежащие кафе и рестораны. Поэтому распрощаться с веселыми студентами у Ивы получилось только через два часа. - Мне пришлось исполнить весь свой новый репертуар – рассказывает певица. Конечно, я сильно устала, но для меня главное, что своим пением я подарила праздник. - А это лучшая награда для меня. После своего концерта Ива Rich еще немного была на празднике, пообщалась с друзьями, которые пришли ее поддержать, раздала автографы новым поклонникам и уехала, ведь через несколько часов начнется новый рабочий день. Кстати, именно на тот день у Ивы назначена репетиция-подготовка к съемкам клипа на одну из любимых песен из ее нового альбома. Это ее первая англоязычная ласточка на пути к звездному Олимпу отечественной и зарубежной эстрады.