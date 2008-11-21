Майкл Джексон принял ислам и изменил имя

Церемония "обещания быть верным Корану" прошла в доме его друга в Лос-Анджелесе. Приглашенный мусульманский имам дал Джексону новое имя в честь одного из ангелов Аллаха Микаэль (Mikaeel). Джексон сидел на полу в маленькой шапочке, пока имам совершал обряд шахады - исламский Символ веры, свидетельствующий веру в Аллаха, сообщил источник близкий к окружению певца. "Король-поп музыки" вырос в религии "Свидетелей Иеговы", однако решил стать мусульманином после общения на религиозные темы с его нынешним продюсером и автором его песен, отметил источник. Джексон, которому недавно исполнилось 50 лет, длительное время вообще не появлялся на публике и только в прошлом месяце лицо Джексона увидели в Лос-Анджелесе. Ранее певец часто его прятал под маской из-за проблем после многочисленных операций. Недавно, Джексон объявил своим поклонникам, что много работает над новым альбомом. У всемирно известного певца в последнее время возникли финансовые трудности после ряда громких судебных тяжб по обвинению в насилии над детьми. Обвинения с певца были сняты в 2005 году, но его финансовое состояние пришло в упадок. Размер его долгов достиг 100 миллионов фунтов стерлингов, и он вынужден продать свое знаменитое ранчо в Калифорнии, пишет другое британское издание Daily Star. Накануне стало известно, что "король поп-музыки" лично прибудет в Лондон для защиты себя от обвинений в присвоении семи миллионов долларов. На поп-звезду подал в суд сын короля Бахрейна - певец-любитель Абдулла бен Хамад аль-Халифа (Abdulla bin Hamad AlKhalifa). Он утверждает, что оплачивал расходы Джексона, делая это в качестве задатка за совместный альбом. Ранее Джексон добивался разрешения отвечать суду непосредственно из Лос-Анджелеса с помощью видеомоста, мотивируя это болезнью. Однако в четверг адвокат певца Роберт Энглехарт (Robert Englehart) сообщил, что врачи разрешили его клиенту двухдневное путешествие. Предполагается, что Джексон выступит перед судом в понедельник. Майкл Джексон был одним из самых коммерчески успешных сольных артистов в музыкальной истории и был провозглашен "королем поп-музыки", а его альбом "Thriller" занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый продаваемый диск всех времен и народов.