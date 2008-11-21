В «Красной Шапочке» снимается Лайма Вайкуле

Под конец съемок наконец-то стало окончательно ясно, кто же станет мамой «Красной шапочки» Насти Каменских, а кто – бабушкой этого славного семейства. В международном родстве оказались украинка Каменских, литовка Лайма Вайкуле и болгарин Филипп Киркоров… Со сценическими родственниками Насте явно повезло и певица сама не скрывает этого: «Реально круто!» Правда, это – больше заслуга естественного отбора, в наше время имеющее вид рабочего графика. Дело в том, что ни Тина Канделаки, ни Жанна Фриске, например, не смогли стать мамами по той простой причине, что у них не было возможности вырваться на два-три дня в Киев на съемки. Они все в делах, в заботах… До последнего момента режиссер Семен Горов рассчитывал, что мамой станет российская звезда Рената Литвинова, которая идеально вписывалась в манерной образ родительницы Красной Шапочки, которая терпеть не может Интернет, зато постоянно дымит сигаретой и не прочь выпить рюмочку водочного спонсора «Nemiroff». Но за два дня до съемок стало известно, что Рената не приедет… Дело в том, что Литвинова должна была прилететь в Киев, потому что помимо съемок в сказке у нее были назначены еще два других больших проекта здесь же. Потом эти две роботы решили перенести на неделю и, соответственно, Рената предложила изменить время съемок и в «Красной Шапочке», чтобы убить всех «зайцев» за одну поездку. Но такой вариант создателей мюзикла не устроил, поэтому Литвинова, которой был уже выплачен гонорар, пообещала его вернуть. А режиссер в срочном порядке начал искать другую исполнительницу. Подумав над тем, кто бы еще подошел под такую экстравагантную особу, Семен Горов решил, что это еще могла бы исполнить Лайма Вайкуле. Одна из самых ярких певиц, обладающая своим собственным стилем. Тут же нашли телефон директора Лаймы и озвучили ему предложение сыграть в мюзикле. Удачно директор находился как раз рядом с Вайкуле, поэтому он сразу передал ей трубку и она тут же, по телефону, дала свое согласие участвовать в проекте. Более того, Лайма тут же начала напевать озорную песню, которая, по ее мнению, подходит ее персонажу. Так как певица была утверждена в срочном порядке, у стилиста Анжелы Лисицы было всего три дня и три ночи, чтобы сшить звезде костюм. Всего Вайкуле снимается два дня.