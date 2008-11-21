Звезда Playboy Ирина Ольховская стала женой Кузьмы

Работа под руководством режиссера Семена Горова кипит полным ходом. Как известно, в роли Красной Шапочки выступит Настя Каменских, а волка – соответственно, сыграет Потап. Но согласно сюжету в мюзикле перемешались многие детские сказки, поэтому пусть никого не удивляет появление Колдуньи (София Ротару), Белоснежки (Гайтана), Спящей Красавицы (Ани Лорак), Бременских музыкантов («Uma2rman») и др. В эту сказочную феерию попал и Кузьма, исполняющий роль Синей Бороды. А вот в качестве его жены выступит новая солистка группы «SMS» Ирина Ольховская. Звезда Playboy, гостившая у самого Хью Хеффнера, внедрилась в коллектив совершенно недавно. После знакомства с этой отъявленной фурией известный режиссер и продюсер Семен Горов твердо решил, что это просто незаменимый кадр в группе «SMS». Ира разительно контрастирует своим характером с остальными, но, став участницей коллектива, сразу же включилась в активную работу, съемки новогоднего огонька для телеканала «1+1». Новоиспеченная SMS-ка отлично сыгралась с Кузьмой. Сам же Андрей был просто очарован прелестями девушки – она его действительно покорила! «Я, конечно, привыкла к повышенному вниманию мужчин, но Кузьма проявил свою симпатию настолько открыто, что я была просто обескуражена!» - призналась Ирина Ольховская. ФОТО: ИА«Screen Media»