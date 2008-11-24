Брет Пидд рассмешил украинских звёзд!

Во все века юмористы были людьми непростыми, они вечно стремились к абсолютному познанию всего мирозданья, но всегда продолжали смешить человечество прискорбными шутками или злободневными темами. Когда-то шуты подсмеивались над королями, теперь же юмористы смеются над всеми. И самое грустное то, что смеются они как и по причине, так и без неё, все глубже и глубже внедряя как и достойные, так и абсолютно нелепые шутки в социальное и культурное развитие людей. В последнее время резиденты «Comedy Club» обуздали новою стезю развития своего юмора, начав заниматься кинопроизводством комедийных полнометражных фильмов. Все мы помним фильмы российского комедианта Гарика Харламова «Самый лучший фильм» и «Самый лучший фильм – 2». Казалось бы, кинокомедия от заядлых юмористов должна быть взрывной, но… Было смешно, но не очень. Практически весь юмор этой картины мог адекватно восприниматься только неадекватным разумом, а точнее его измененным состоянием, которое наступает после употребления вспомогательных элементов, наркотических стимуляторов смеха. Известно, что вот-вот состоятся премьера фильма второго российского комедианта. Гламурный падонок Павел Воля продемонстрирует свою полнометражную комедию «Платон». Есть надежда, что фильм окажется действительно стоящим, а не только его рекламная акция. А вот вчера, 20 в кинотеатре «Украина» состоялся допремьерный показ фильма «Очень русский детектив» известного российского комедианта Вадима Галыгина! Глянуть на работу своего российского коллеги пришли резиденты «Comedy Club.UA»: Александр Ангел Педан и Сергей Притула. Также в зале был замечен танцор Влад Яма, самая веселая группа Украины «Chicos de la Fiesta», известный композитор и продюсер коллектива «Карлос и Пиндос» Руслан Квинта, рэперы Юго и Дядя Вадя и еще несколько начинающих артистов. Кинолента – пародия на голливудские детективы и комедии. Но видимо и без пародий люди уже так насмеялись с голливудских «шедевров», что более смеяться с них не могут… Зал кинотеатра ещё никогда не был таким пустым на допремьерном показе… «Честно говоря, фильм очень пустой, – говорит Ромарио, участник веселого трио «Chicos de la Fiesta». – Мы с Мари скучали. А вот Карузо, третий участник нашей группы что-то там смеялся, видать смешно ему было. «Chicos de la Fiesta» – это команда, которая умеет веселиться, знает толк в хорошем качественном стёбе, ну а этот фильм – стёб над американскими жанровыми кинолентами, но вот стёб-то оказался либо банальным, либо чрезмерно предсказуемым, либо вообще глупым. Банальная антиамериканская заказуха. Правда, было несколько действительно смешных моментов, которые заслуживают, чтобы сходить в кинотеатр и просмотреть этот фильм. Чего только стоил новичок-детектив по имени Брет Пидд, очень похожий на Пьера Ришара :)» «Юмор бывает разным: банальным, интеллектуальным и под настроение, – делиться своими впечатлениями от фильма продюсер и композитор Руслан Квинта. – «Очень русский детектив» – это фильм с примесью разного вида юмора, но доминирует в нем все-таки юмор под настроение. А это означает, если у тебя веселое хорошее настроение, фильм тебе понравиться, ты будешь смеяться, если же ты грустный, то фильм не сможет поднять настроение, а покажется совершенно глупым. Рекомендую сходить на этот фильм, чтобы проверить своё чувство юмора». ФОТО: ИА «Screen Media»