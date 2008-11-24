Николь Кидман уходит из кино

Австралийка Николь Кидман на одной из пресс-конференций сказала, что желала бы оставить кино ради благополучия потомства. Дни.Ру решили вспомнить других голливудских актрис, принявших аналогичные решения, и понять, стоит ли верить красавицам на слово. Сказки Австралии и Океании Многое из того, что имеет отношение к австралийской культуре, считается очень качественным - музыка, кинематограф и всевозможные театральные проекты. Часто это связывают с тем, что Австралия как государство-колония не имеет историческо-географических предпосылок для органичного зарождения и культурных всходов. Таким образом, завезенное извне, искусство развивается на отдаленном от мира океанами континенте весьма закрыто, не соотносясь с модными веяниями и дурными влияниями того, что мы зовем Западом, а для Австралии является северным полушарием. Родившаяся в краю сказок Океании и рассказов о завоеваниях, Николь Кидман всегда была цельной фигурой – фильмы выбирала придирчиво, к ролям готовилась скрупулезно, решения принимала раз и навсегда. И вот на этой неделе Кидман заявила прессе, что собирается оставить кинематограф. Причиной, по которой она собирается отказаться от всего, нажитого за долгую творческую жизнь, является желание Николь заняться воспитанием детей – родного и двух приемных. Учитывая фильмографию актрисы, эти мысли действительно могут иметь под собой почву. Среди ее ролей были и драматические, и комедийные, и жутковатые – самые сложные задачи, которые может поставить перед собой артист, Николь уже выполнила. Те, кто хотел посмотреть на Кидман в театре не выходя из дома, наслаждались ее игрой в фильме Ларса фон Триера "Догвилль", а те, кто желал узнать, умеет ли она петь, убедились в этом, посмотрев "Мулен Руж". Символично, что Баз Лурман, снявший последний, позвал актрису в другую свою картину - под названием "Австралия". Учитывая то, что у уроженцев материка у Южного океана не бывает спонтанных решений, будущий релиз лурмановской ленты кажется весьма логичным завершением карьеры Кидман. Если не принимать в расчет тот факт, что в следующем году выйдет еще три фильма с участием актрисы. И то, что, быть может, ее гонит из Голливуда страх в очередной раз потерпеть неудачу – в последнее время картины Кидман последовательно проваливались в прокате. Шестикратная бабушка А может быть, Кидман просто поддалась всеобщему безумию и впервые сделала что-то в угоду моде? Неделю назад Анджелина Джоли заявила журналистам, что уходит из кино, потому что хотела бы посвятить себя подготовке к становлению бабушкой. Учитывая количество членов семьи, бабушкой Анджелине придется становиться как минимум шесть раз, и силы придется тратить экономно. Нельзя сказать, что ситуация с фильмами и ролями Джоли сильно перекликается с тем же у Кидман. Анджелина никогда не играла сложных психологических ролей – настолько, что даже вписать ее в амплуа не представляется возможным, как нельзя было бы вписать Винни-Пуха в число научных исследователей, среди которых Менделеев, Павлов, Эйнштейн и Магеллан. Однако же Энджи является одной из самых востребованных на этот момент актрис – учитывая это, она и не торопится утверждать, что полностью отказывается от кино, заметив лишь, что будет сниматься все реже и реже. Смелое заявление: поклонники стонут, аналитики подсчитывают потенциально возросшие гонорары, очередь за билетами на релиз будущего года "Атлант расправил плечи" с участием Джоли занимается уже сейчас. Обещания на ветер Как сложится на самом деле, никто, разумеется, не знает, но, учитывая аналогичное решение, которое приняла в 2002 году коллега Кидман и Джоли Гвинет Пэлтроу, все может и поменяться. В то время у актрисы родилась дочь Эппл и она все время толковала о том, что не понимает голливудских мамочек, чьи дети воспитываются у нянек и не видят родных родителей. Долго переживания Гвинет не длились – уже через полгода после рождения дочери Пэлтроу стало тянуть в Голливуд и она едва смогла заставить себя дождаться, когда Эппл стукнет годик. Через год актриса снялась в байопике "Сильвия", следом пошла картина "Небесный капитан и Мир будущего", где бок о бок с Гвинет снимался Джуд Лоу… И еще девять фильмов, из которых последние два выйдут в 2010 году. Такие они, голливудские красавицы: сердца их, как поется в песенке, склонны к измене и перемене, как ветер в мае.