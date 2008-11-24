Николь Кидман уходит из кино

Голливуд всегда устанавливал свои законы, часто противоречащие один другому. Мода на кокаин сменилась модой на здоровый образ жизни, заводить семью стало привлекательней, чем быть одиночкой.
Австралийка Николь Кидман на одной из пресс-конференций сказала, что желала бы оставить кино ради благополучия потомства. Дни.Ру решили вспомнить других голливудских актрис, принявших аналогичные решения, и понять, стоит ли верить красавицам на слово. Сказки Австралии и Океании Многое из того, что имеет отношение к австралийской культуре, считается очень качественным - музыка, кинематограф и всевозможные театральные проекты. Часто это связывают с тем, что Австралия как государство-колония не имеет историческо-географических предпосылок для органичного зарождения и культурных всходов. Таким образом, завезенное извне, искусство развивается на отдаленном от мира океанами континенте весьма закрыто, не соотносясь с модными веяниями и дурными влияниями того, что мы зовем Западом, а для Австралии является северным полушарием. Родившаяся в краю сказок Океании и рассказов о завоеваниях, Николь Кидман всегда была цельной фигурой – фильмы выбирала придирчиво, к ролям готовилась скрупулезно, решения принимала раз и навсегда. И вот на этой неделе Кидман заявила прессе, что собирается оставить кинематограф. Причиной, по которой она собирается отказаться от всего, нажитого за долгую творческую жизнь, является желание Николь заняться воспитанием детей – родного и двух приемных. Учитывая фильмографию актрисы, эти мысли действительно могут иметь под собой почву. Среди ее ролей были и драматические, и комедийные, и жутковатые – самые сложные задачи, которые может поставить перед собой артист, Николь уже выполнила. Те, кто хотел посмотреть на Кидман в театре не выходя из дома, наслаждались ее игрой в фильме Ларса фон Триера "Догвилль", а те, кто желал узнать, умеет ли она петь, убедились в этом, посмотрев "Мулен Руж". Символично, что Баз Лурман, снявший последний, позвал актрису в другую свою картину - под названием "Австралия". Учитывая то, что у уроженцев материка у Южного океана не бывает спонтанных решений, будущий релиз лурмановской ленты кажется весьма логичным завершением карьеры Кидман. Если не принимать в расчет тот факт, что в следующем году выйдет еще три фильма с участием актрисы. И то, что, быть может, ее гонит из Голливуда страх в очередной раз потерпеть неудачу – в последнее время картины Кидман последовательно проваливались в прокате. Шестикратная бабушка А может быть, Кидман просто поддалась всеобщему безумию и впервые сделала что-то в угоду моде? Неделю назад Анджелина Джоли заявила журналистам, что уходит из кино, потому что хотела бы посвятить себя подготовке к становлению бабушкой. Учитывая количество членов семьи, бабушкой Анджелине придется становиться как минимум шесть раз, и силы придется тратить экономно. Нельзя сказать, что ситуация с фильмами и ролями Джоли сильно перекликается с тем же у Кидман. Анджелина никогда не играла сложных психологических ролей – настолько, что даже вписать ее в амплуа не представляется возможным, как нельзя было бы вписать Винни-Пуха в число научных исследователей, среди которых Менделеев, Павлов, Эйнштейн и Магеллан. Однако же Энджи является одной из самых востребованных на этот момент актрис – учитывая это, она и не торопится утверждать, что полностью отказывается от кино, заметив лишь, что будет сниматься все реже и реже. Смелое заявление: поклонники стонут, аналитики подсчитывают потенциально возросшие гонорары, очередь за билетами на релиз будущего года "Атлант расправил плечи" с участием Джоли занимается уже сейчас. Обещания на ветер Как сложится на самом деле, никто, разумеется, не знает, но, учитывая аналогичное решение, которое приняла в 2002 году коллега Кидман и Джоли Гвинет Пэлтроу, все может и поменяться. В то время у актрисы родилась дочь Эппл и она все время толковала о том, что не понимает голливудских мамочек, чьи дети воспитываются у нянек и не видят родных родителей. Долго переживания Гвинет не длились – уже через полгода после рождения дочери Пэлтроу стало тянуть в Голливуд и она едва смогла заставить себя дождаться, когда Эппл стукнет годик. Через год актриса снялась в байопике "Сильвия", следом пошла картина "Небесный капитан и Мир будущего", где бок о бок с Гвинет снимался Джуд Лоу… И еще девять фильмов, из которых последние два выйдут в 2010 году. Такие они, голливудские красавицы: сердца их, как поется в песенке, склонны к измене и перемене, как ветер в мае.