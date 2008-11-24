Никита из «Quest Pistols» показал свой член (Скандальные ФОТО)

Вечеринка состоялась в одном из бельгийских пивных пабов, заведение праздновало своё пятилетие, и с радостью пригласило всех своих друзей отметить это событие вместе. Гости сходились не только потусоваться, но и послушать шутки от комедийного дуэта имени Чехова, а также насладиться драйвом молдавского коллектива «Zdob si Zdub». Если один из резидентов «Comedy Club» прибыл на вечеринку в числе первых гостей, то молдавская группа, участвовавшая некогда на «Евровидении», явилась на сцене только в одиннадцать вечера. Многие знаменитости пришли специально, чтобы послушать группу «Zdob si Zdub». Поклонником коллектива оказался лидер группы «C.К.А.Й.» Олег Собчук. По его словам, он давно слушает и уважает творчество своих кумиров. Пришли погулять на пятилетии кафе «Le Cosmopolite и девичьи группы «Queens» и «Кремль». Второй коллектив, как всегда, обнимался на камеры и попивал спиртные напитки, поддерживая уже давно неактуальный образ лесбиянок. Дизайнеры Дюденки, наоборот, всегда ходят вместе и своими персонами показывают пример счастливой супружеской пары. Лидер группы «ТНМК» тоже поддерживает имидж счастливых влюблённых, в этом ему помогает его верная подруга - гимнастка Екатерина Серебрянская. Звёздам настолько надоели привычные для фуршетов вина и шампанское, что многие из них решили употреблять исключительно пиво, которым угощало заведение. Дядя UGO и дядя Вадя тоже пришли лишний раз хлебнуть вкусного пива и показать всем свои распальцовки. Неизвестно, кто у кого перенял эту привычку показывать пальцы, но участники трио «Quest Pistols» уже давно демонстрируют свои конечности в разных позициях. Так, Никита как только зашёл в заведение, на него сразу же навалились фотографы, его реакция была довольно-таки предсказуемой, он скрутил всем кукиш. Неожиданно прозвучала реплика: «А что, умнее ничего не можешь показать?». И тут эпатажный парень не растерялся и начал расстегивать ремень на глазах у всей публики, и снимать штаны, чтобы показать своё мужское достоинство. Особого впечатления это самое «достоинство» не произвело, зато он, судя по его выражению лица, остался довольным как слон. После акта эксгибиционизма участник «квестов» вешал на себя наклейки со словом «Лох». Позже Никита вместе со своим товарищем Антоном Савлеповым и продюсером Юрием Бардашем присоединились к звёздной тусовке.