Жорик Делиев сыграл Асиссяя (ФОТО)

Трогательный желтый человечек и здесь взял зрителя за живое, избалованные качественными спектаклями зрители Манчестера, принимают шоу на ура. «Мы чувствуем, как зритель сопереживает героям и когда видишь слезы радости и улыбки, это такое счастье, - поделился Георгий. -- Мы были в Манчестере две недели, надеюсь, что научили публику как следует играть в снежки». Музыкант знаком с Асиссяем с 2003 года, тогда получив приглашение от Славы Полунина на эту роль радости Георгия не было предела. Ведь после их знакомства, учебы и работы Делиева в театре-студии «Лицедеи» прошло 14 лет. Но это в прошлом. В образе Асиссяя Георгий выходил на сцены практически всех стран: России, Украины, США, Кореи, Голландии, Италии, Мексики, Португалии, список впечатляет, везде представление собирало аншлаги. Не изменил Жора своей привычке и в Англии, он пополнил свою коллекцию музыкальных инструментов. «Я просто подпрыгнул от счастья, когда услышал эти звуки, я обычно беру с собой в поездки гитару и пишу песни – так вдохновляюсь. Ну и привожу какой-то новый инструмент. А тут песня уже готова и мне так захотелось какого-то нового звучания и тут такая удача! Завтра буду ее осваивать, - сообщил радостный Георгий. Любовь к собирательству присуща и Полунину в совместном с Делиевым спектакле «Чурдаки», где Жорик играет одну из главных ролей. Полунин за 20 лет насобирал столько реквизита к спектаклю, он так долго о нем мечтал, что теперь окружает зрителя декором не только на сцене, но и в зале. Зритель чувствует себя частью забавного театра, где нет мелочей. В спектакле о великих клоунах братьях Фрателлини безделушек, насобиралось около тонны! - Георгий, а где и когда вы познакомились с Полуниным? - Мы знакомы еще с 1979 года, когда я, Боря Барский и Саша Постоленко занимались художественной самодеятельностью в студии пантомимы, а Слава возглавлял ансамбль «Лицедеи». С этого года, периодически встречаясь, мы и дружим по сей день. Иногда я приезжал с партнером Витей Вишневским в Питер и мы исполняли свои номера в репертуаре «Лицедеев». К 1982 году это была уже мощная компания, «Лицедеи» приобрели статус театра. Слава Полунин начал проводить фестивали клоунады и пантомимы, популяризировав этим клоунаду, и доказал, что это достойный вид искусства. Поэтому логично, что начали появляться коллективы, подражающие стилю Полунина, делая такие же гримы и гэги. В этом же году в Питере я был принят в студию «Лицедеев», предварительно закончив архитектурный факультет и проработав полгода в Пятигорске архитектором. В ней получил хорошую школу и приумножил те знания, которые приобрел в Одессе. - Вы играли в шоу в Великобритании, а Полунин в это время был во Франции. Он контролировал ваши вступления? - Слава все контролирует своими методами. Например, по видео – ему постоянно присылают записи спектаклей. Также составляет расписание, кто и когда какую роль играет. Еще есть режиссер Гарри Черняховский, который садится в зале и наблюдает за происходящим, что-то записывает, а после спектакля подходит к актеру и тихонько говорит свои замечания.