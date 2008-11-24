Сергей Жуков забрал жену из роддома (ФОТО)

Выписка экс-участницы группы «Сливки» Регины Бурд из роддома по масштабу организации могла бы дать фору любой концертной программе! По всему было видно, что родителями стали два артиста. На входе гостей встречали шампанским, а в небо выпустили десятки воздушных шаров. Из них же, кстати, было выложено имя новорожденной дочки Ники. Сергей пояснил журналистам LIFE.RU его выбор: - Малышку назвали Ника. Не Вероника, а именно Ника! Это имя с давних времен несет в себе много положительного. Это вырастет победительница. Кстати, у нас получился человек-Скорпион, так что имя Ника, надеемся, будет сглаживать все эти скорпионские шалости, что оно добавит добродушия, покладистости. Выписка Жуков приехал в роддом к любимой сегодня в три часа дня. Пока шли последние приготовления Регины к выписке, музыкальный папаша нервничал, как первоклассник: переминался с ноги на ногу в холле, но песни, правда, под нос напевал взрослые - марш Мендельсона. Помогать забирать красавицу-маму из роддома Сергею помогал его младший брат, а к Регине приехала сестра. Кроме того, на «презентацию» нового члена семьи приехало огромное количество родственников и близких друзей. На пороге роддома всем торжественно было объявлено: рост 51, вес 3200. - Мы рожали вместе, я практически не расставался с моими девочками с тех пор, как привез их в роддом. Во время родов я держал Регину за руку, - говорит Жуков. - Это невероятное счастье - быть отцом. Я советую и рекомендую всем, кто к этому готов. Я уже был готов. Свадьба Напомним, 31-летний певец и его возлюбленная сочетались узами брака в декабре минувшего года. Сначала влюбленные обручились, а накануне Нового года официально оформили отношения. Красочная церемония в стиле XIX века прошла в окружении только самых близких друзей и родственников. Торжество, состоявшееся в одной из усадеб, больше напоминало костюмированное представление, нежели свадьбу, и стало настоящим сюрпризом не только для гостей, но и для самой невесты.