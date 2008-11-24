В группе «7 небо» пополнение… (ФОТО)

До сегодняшнего дня группа «Седьмое Небо» была представлена тремя очаровательными участницами. В течение месяца три влиятельные структуры в мире шоу-бизнеса проводили тщательный и требовательный отбор претенденток на место четвертой участницы в группу «Седьмое Небо». Для того, чтобы создать квартет, который будет отвечать всем требованиям продюсера и искушенной публики. В течение месяца было рассмотрено более 1000 девичьих анкет, прослушано несколько сотен фонограмм с песнями, просмотрено десятки видео с хореографическими постановками. Вместе с тем, проходило голосование за претенденток в Интернете, на протяжении нескольких дней в эфире утреннего шоу на Люкс ФМ экзаменовались «лучшие из лучших», которые прошли предварительный отбор. Из огромного количества девушек, желающих попасть в группу «7 небо», было отобрано 16 претенденток, которые представили перед профессионалами, составившими жюри, вокальные и танцевальные композиции. Зал клуба «Sorry, бабушка!» сотрясали звуки в разных музыкальных стилях – от народного акапельного пения до всемирно известных диско-хитов, включая мега-хит «В лесу родилась елочка». Девушки представляясь, объясняли – что их заставило выйти на, пока еще, импровизированную сцену. Такие цели, как – «хочу прославиться и люблю дорогие машины» негативно воспринимались публикой и жюри, особенно осуждались продюсером группы Андреем Чебановым, который заведовал этим отделением вечера. Оценивать вокал помогал член жюри популярный певец и телеведущий Андрей Кише. А уже существующие участницы «7 неба» поучали конкурсанток и наставляли на путь истинный. После песенного вернисажа ведущий вечера Евгений Фешак – продюсер радиостанции Люкс ФМ, предложил членам жюри выбрать тех, которые смогли покорить их своими вокальными данными. В итоге, в полуфинал вышли 7 девушек. Второй этап финального отбора подразумевал хореографические постановки. Все присутствующие оживились, потому что этот шаг оценивал маэстро пластики Влад Яма. Некоторые из девчонок, выходившие на танцпол почему-то пытались сразить жюри танцами «стриптизерш» с поступательно-вращательными движениями в положении стоя, сидя и даже лежа. Еще один член жюри – самый сильный украинец Василь Верастюк при этом нервно пил безалкогольные коктейли, дабы освежиться и остаться невозмутимым. После небольшого совещания Влада Ямы, Василия Верастюка и новоиспеченного танцора Дяди Жоры из Камеди Клаб Украина остановились на трёх девушках, у которых присутствовала хореография и даже драматургия танца. Окончательный вердикт был вынесен после дополнительного прослушивания и беседы с тремя оставшимися финалистками. Посовещавшись, члены жюри поблагодарили всех участвующих в конкурсе, предупредили, что победительницу ожидает тяжкий труд в студии с профессиональными преподавателями вокала, хореографии и актерского мастерства. И вот, после всего, когда ни одна из них не дрогнула, а затаив дыхание ожидала своей участи, жюри назвало победительницу. Ею оказалась нежная рыжая красавица, по имени Юлия Нестерчук. Юлю, в самом начале, отметили опытные в таких делах, обильно присутствующие журналисты и фотографы. Они заметили у девушки хорошие манеры, милую улыбку, присутствие вокальных данных, пластичность в движениях, и даже успели увидеть, что Юлю «любит камера». Девушка учится на психолога в одном из киевских ВУЗов и одновременно работает в детском доме.