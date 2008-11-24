Могилевская нашла повод выпить шампанского (Эксклюзивные ФОТО)

По традиции певица празднует «свой» Новый год за месяц до общепринятого. Однако в этом году звезде пришлось его отменить из-за подготовки к грандиозному концерту во Дворце «Украина» 14 декабря. Узнав об этом, участники шоу «Фабрика зiрок-2» вместе с выбывшими «фабрикантами» решили устроить для музыкального продюсера сюрприз. Ребята поставили в доме елки, развесили «дождик» и накрыли праздничный стол с мандаринами и неизменным атрибутом, пожалуй, всех постсоветских застолий – салатом оливье. Его «фабриканты» умудрились купить через администраторов Звездного дома. Поздравлять же друг друга в «новогоднюю ночь» пришлось детским шампанским. Ведь по правилам проекта употребление алкогольных напитков в стенах дома строго-настрого запрещено. «Фабрикантки» Регина, Алиса Тарабарова, Лина Мицуки и Лена Виноградова исполнили кавер-версию хита «One Way Ticket» специально для Натальи Могилевской. Музыкальный продюсер шоу тоже не осталась в долгу, исполнив в знак благодарности одну из своих пока еще неизданных песен. «Я люблю Новый год даже больше, чем день рождения, - призналась ребятам Наталья Могилевская. - В нем есть какая-то магия, ожидание чуда… Поэтому огромное всем спасибо за этот неповторимый праздник!» ФОТО: ИА «Screen Media»