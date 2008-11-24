«Блестящие» выбили себе пикантные тату

Их недавним украшением стала любовь, именно на это слово греческого языка пал выбор девушек. Увековечить любовь на «греческом» - тоже не случайное решение. Обе участницы очарованные недавним туром в Афинах не устояли перед магией мелодичного языка. Выбор певиц пал на очень пикантные части тела. Вот, к примеру, влюбленная Настя Осипова, вбила татуировку на изящной стопе. Анна Дубовицкая ни на секунду не сомневалась в выборе: голень девушки расписана на славу! Она с таким трепетом и любовью относится к этой стране, что вернувшись из Греции, даже подаренного ей впоследствии котенка назвала Акрополем. Ни для кого не секрет, что на плече у Нади Ручки красиво выбито латинское: Максимальная власть – власть над собой. И лишь одна Юлианна Лукашева в этом невинном пристрастии «Блестящих» не преуспела. ФОТО: Пресс-служба группы «Блестящие»