Тина Кароль назвала сына Вениамином (Эксклюзивные ФОТО новорожденного)

Тине можно по-хорошему позавидовать: муж вместо памятного колечка преподнес ей трехэтажный дом под Киевом, а родившийся во вторник Вениамин радует маму спокойным нравом. И на самочувствие певица до такой степени не жалуется, что в декабре уже собирается выступать. «Выхода в свет» – в смысле толпы родственников, горы цветов и моря шампанского – не было. Новоиспеченная мама покинула роддом: супруг, как положено в таких случаях, вручил букет, усадил в машину и увез Тину с Вениамином домой. Правда, случай с Кароль – не совсем обычный: вместо машины был кортеж, а вместо сколько-нибудь комнатной киевской квартиры – трехэтажный загородный особняк. Не знаем, как вел себя Веня во время поездки, но Тине, которая прекрасно себя чувствует и пребывает в отличном расположении духа, поездка наверняка была не в тягость. О Вениамине Евгеньевиче пока известно одно – характер обещает быть уравновешенным: без повода новорожденный не хнычет и особых хлопот маме не доставляет. А Тину, к слову, подстраховывают обе бабушки – и ее мама, и мам Евгения Огира. Они же помогали-докупали все, что не вошло в список «самого необходимого», запасенного Тиной и Евгением до родов. Тем более, что кто родится – напомним – счастливые родители до последнего момента не знали. Потому и детскую оформляли в нейтральных тонах. Ни няни, ни кормилицы еще не нанимали – пока у семейства на подхвате только женщина, которая помогает по дому. Но не за горами то время, когда для ухода за малышом придется искать «специально обученного человека»: уже 8 и 9 декабря Тина выступает на предновогодних концертах в Москве, после чего начинает отрабатывать новогоднюю сольную программу. А на раннюю весну уже запланирован концертный тур по Украине.