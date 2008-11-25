Группой «Гайдамаки» займётся немецкий продюсер

Это будет специально разработанная программа для большого европейского тура, в который музыканты отправляются в январе, программа, которая станет визитной карточкой группы. Знаковое для группы сотрудничество началось в октябре этого года в немецком городе Руст, где на протяжении 10 дней коллектив выступал хедлайнерами фестиваля «Украинская неделя». Репетиции проходили днем на той же сцене большого европейского парка развлечений "Еuropa Park", где у группы были концерты. «Раньше выступление группы было просто живым концертом, честным и непосредственным, спонтанным эмоциональным действом. Наступил момент, когда мы почувствовали, что нуждаемся в профессионально поставленном шоу. Такое шоу должно иметь профессиональный виджеинг, гармоничные сценические движения, правильную последовательность песен. Все это должно быть скоординировано и работать на один результат – сделать выступление незабываемым, насыщенным, подчеркнуть индивидуальность музыки группы «Гайдамаки». Именно в этом нашим советником является Kader Kesek», - рассказывает лидер группы Александр Ярмола. По словам Kader, он видел много восточноевропейских групп, все они делают ли шоу, но не имеют культуры. Сейчас "Гайдамаки" на полдороге к окончательному формированию своей шоу-программы. С приездом продюсера Kader Kesek будет продолжена работа над сценическими образами и использованием световых решений. Первым живое шоу "Гайдамаков" увидит Германия, а именно Берлин.