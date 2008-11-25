Скандальная драка певицы Земфиры

Обычный поход в магазин для Земфиры на днях обернулся скандалом и дракой. За продуктами и спиртными напитками в близлежащую торговую точку певица отправилась поздно вечером. Круглосуточный магазин в районе станции метро "Фрунзенская" был не самым лучшим по уровню сервиса. Сотрудники магазина показались Земфире недостаточно квалифицированными, и певица устроила скандал. В итоге дело дошло даже до рукоприкладства, причем работник магазина не остался равнодушным и нанес Земфире ответный удар. Возмущенная артистка обратилась в милицию. По факту побоев было заведено уголовное дело, но обвинений пока никому не предъявлено, пишет "Московский комсомолец". Сотрудники магазина уже готовы давать показания, а выяснять, кто прав, кто виноват, придется сотрудникам милиции. "Женщина пришла к нам в возбужденном состоянии и постоянно провоцировала сотрудников резкими заявлениями по поводу их национальной принадлежности, — рассказывает один из сотрудников магазина. — Дама продолжала себя похабно вести и на кассе, где собиралась оплатить бутылку спиртного и продукты. Один из сотрудников ответил словами на ее беспочвенные выпады и получил в ответ несколько ударов по лицу. Тому ничего не оставалось, как дать сдачи…" Инциденты с рукоприкладством звездных особ не редкость как в России, так и на Западе. Вот только заморские звезды шоу-бизнеса обычно вынуждены платить дорогую цену за приступы гнева. Так, Наоми Кэмпбелл как-то пришлось поработать уборщицей, посетить курс лекций для страдающих приступами гнева людей, выплатить штраф и оплатить лечение пострадавшей. В России подобные инциденты редко заканчиваются реальными наказаниями для звезд. Одним из самых громких таких случаев было знаменитое "дело о розовой кофточке". Тогда, пусть не за рукоприкладство, но за оскорбление журналистки Филипп Киркоров выплатил 60 тысяч рублей. Кстати, на днях Филипп оказался втянутым в еще один скандал. По уверениям киевского фотографа Дмитрия Куприяна, на съемках мюзикла "Красная шапочка" охрана артиста нанесла ему телесные повреждения. Фотограф получил несколько ударов, прежде чем ему удалось уехать, пишет "Комсомольская правда". "Опять меня пытаются втянуть в скандал, - комментирует сам Филипп. - Все журналисты, кроме этого фотографа, с пониманием отнеслись к просьбе организаторов - не снимать меня в гриме. Когда я вышел из гримерки, он выбежал из-за угла и начал меня фотографировать. Это увидела местная охрана. Они побежали за ним, чтобы удалить эти кадры. Это все, что я видел".