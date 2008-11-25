Киану Ривз попросился в русское кино

Ветер, занесший его в российскую столицу, – новый фильм "День, когда Земля остановилась", премьера которого ожидается 12 декабря. В нем человечеству грозит уничтожение как виду, недостойному занимать планету со сложной экосистемой. Дни.Ру без обиняков попросили Киану Ривза держать ответ за все человечество. Три картины из вашей фильмографии - "Матрица", "Константин" и последняя, "День, когда Земля остановилась", – об альтернативном развитии истории. Какая из них вам кажется больше похожей на правду?

- Ух ты, ну и вопрос! Самая правдивая ситуация, конечно, в последнем. Потому что идея этого фильма говорит о влиянии рода человеческого на прочие биологические виды. Эта ситуация просто ужасна – идея, прежде всего, в том, что человечество находится на распутье.

- Вы сами как считаете, достойно человечество жизни на Земле или нет?

- Безусловно, да. Конечно, есть проблема войн, и мирового кризиса, и загрязнения среды. Но мы достойны жить в этом мире – как и в фильме, я считаю, что у нас есть и другая сторона.

По поводу "Матрицы" я совсем не предполагал, что так выйдет – я просто загорелся идеей»

- Как вам кажется, по какому пути движется история в реальном мире?

- Реальная история очень интересная: возможности – вот мировая история. Ты вовлечен в идею того, что случилось, и у тебя есть собственная интерпретация того, что случилось. Так что, мне кажется, реальная история – это то, что уже случилось.

- Ваш персонаж в фильме "День, когда Земля остановилась" – существо безэмоциональное. Насколько сложно было играть человека, лишенного эмоций, да и, в сущности, не человека?

- Это было увлекательно – думать об этом и играть такого персонажа. И было интересно в том плане, что когда я выполнял эту роль, мне приходилось сохранять такую нейтральность, смотря на людей без эмоций. Кроме того, необходимо было привнести элемент зловещести в этот персонаж, так что это тоже было любопытно.

- Большая часть героев, которых вы играли, - люди серьезные. Не чувствуете ли вы, что режиссеры спекулируют на единожды выбранном образе, что используют вас как своего рода приманку?

- Ну уж нет, вы смотрели фильм Майка Миллса "Дурная привычка"? Там ведь я играю совершенно другого человека, и мне кажется, что нельзя говорить, что мои герои друг на друга похожи. Конечно, более популярны другие фильмы - в коммерческом смысле более успешные. Такие картины, как "Дурная привычка", это кино не для всех, и потому складывается впечатление, будто все одинаково. Но на самом деле я стараюсь сохранять баланс.

- Что в России вам запомнилось больше всего?

- Россия, прежде всего, интересна своей историей. А из городов я был только в Москве, это, конечно, такой своеобразный город. Девушки, без сомнения, очень красивые, что там говорить. Русские фильмы, опять же, - хотел бы сняться в вашем кино. Вчера я смотрел "9 роту" и "АдмиралЪ" – очень симпатичные фильмы. Я тут слышал, будто режиссер "9 роты" Федор Бондарчук потом снял комедийный фильм "Жара" с тем же актерским составом – это правда? Мне кажется, это отличный ход, концептуально интересный – с одним и тем же актерским составом сделать комедию и драму.

- Ходят слухи, что вы собираетесь сниматься в американской версии "Ночного дозора" – они верны?

- Ах, это то, что делает Тимур... Нет, это не так.

- Снимаясь в фильме, предчувствуете ли вы, насколько он будет успешен?

- Честно говоря, нет. Если я соглашаюсь сниматься, я заинтересован в самом проекте, а насколько он будет успешен, я предугадать не могу. По поводу "Матрицы" я совсем не предполагал, что так выйдет – просто загорелся идеей. Так что тут можно только надеяться.

