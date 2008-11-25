«Фабрика зірок-2»: определены имена финалистов

Напомним, Макс хотел покинуть «Фабрику зірок-2» вместо Лены Виноградовой, но девушка не приняла его жертву и тоже ушла из Звездного дома. После чего члены жюри решили, что финалистов в шоу будет не шестеро (как планировалось изначально), а пятеро. Имена четверых были названы на предыдущем гала-концерте: Тарабарова, Апрель, Дарвин, Регина. Пятого должны были определить зрители: всю прошлую неделю за место в финале боролись Вадим Олейник и Владимир Дантес. Оба «фабриканта» были достойны места в пятерке лучших. Но, увы, зрители могли проголосовать только за одного из них. Вчера ведущий Дмитрий Шепелев огласил результаты: поклонники шоу большее количество голосов отдали Дантесу. К сожалению, Олейнику предстояло уйти из проекта. Вадим уже сказал прощальную речь и собирался спуститься со сцены к родным, которые ждали его в зрительном зале. Но… тут слова попросил Дантес. Владимир признался, что за эту номинантскую неделю два кандидата на выбывание успели сдружиться. И попросил, чтобы члены жюри разрешили ему и Олейнику остаться в проекте в качестве… дуэта. Глава правления Нового канала Ирина Лысенко и музыкальный продюсер проекта Наталья Могилевская решили не мешать дружбе, сложившейся между двумя «фабрикантами». И разрешили им выступать на финальном гала-концерте вместе. Cбылась мечта самого экстравагантного «фабриканта»: он вышел на сцену в образе крылатого посланца небес На этот раз Боре предстояло исполнить очень нежную и романтичную композицию Евгении Власовой «Ветер надежды». Евгения спеть дуэтом с Апрелем согласилась охотно. По ее мнению, Борис – это артист больших форм, он способен делать шоу. Певица призналась: она надеется, что найдется человек, который поможет Апрелю продолжить карьеру на сцене… Одухотворенность песни режиссер-постановщик гала-концерта Елена Коляденко решила подчеркнуть весьма необычной постановкой. Вместе с Борей и Евгенией на сцену вышли… десять беременных балерин! В роли будущих мамочек на пуантах выступили студентки училища культуры. С подушками, имитирующими животики, девчонки после выступления расстались не сразу. Сначала они дружно фотографировались с Евгенией Власовой, а потом, стоя в коридоре в наброшенных на белые платья курточках, нетерпеливо звонили с мобильных телефонов родственникам с одним вопросом: «Как я выглядела по телевизору?». Евгения Власова, по ее словам, в этой неожиданной постановке символизировала небо – и поэтому была облачена в нежно-синее платье. Ну а Боре досталась роль ангела. Как рассказала стилист Анна Асмехина, получить для выступления крылья «фабрикант» мечтал с самых первых дней проекта. Песня «Ветер надежды» идеально подходила для создания подобного образа. И Апрель просто замучил создателей шоу просьбой разрешить ему стать ангелом. Но Елена Коляденко, по словам Анны, поначалу была против: очень уж растиражированным и банальным казался ей такой ход. - Но Боря всегда добивается, чего хочет, - смеется стилист. Буквально в последний момент для Апреля все-таки купили крылья. «Фабрикант» был счастлив: после выступления он еще долго не выходил из образа, прохаживаясь за кулисами в своем белоснежном наряде. На такой экстремальный поступок две харьковчанки решились, чтобы увидеть своего кумира То, что у Бориса поклонниц больше, чем у других «фабрикантов», ни для кого не секрет. После каждого гала-концерта все ребята возвращаются в Звездный дом с подарками от зрителей шоу. Но именно Апреля девушки балуют самым большим количеством знаков внимания. Особенно часто ему дарят мягкие игрушки и украшения. Например, на прошлом гала-концерте поклонники вручили «звездному воину» цепочку с подвеской в виде звезды, браслет и футболку, на которой красовались сразу… четыре изображения Бориса. Впрочем, некоторые поклонницы стараются привлечь к себе внимание не подарками, а экстравагантными поступками. Как рассказал Борис, перед вчерашним концертом к нему подошли две девушки – Таня и Лера, которые признались, что добирались до Киева из Харькова… автостопом. Таким необычным образом они решили доказать кумиру свою любовь. Апрелю экстремалки поведали, что «фабрикант» изменил их жизнь – им теперь во всем сопутствует удача. Что ж, такое внимание, без сомнения, приятно любому артисту. Но все-таки хотелось бы, чтоб поклонницы Апреля не проверяли степень своего везения столь рискованным способом. Юра Шатунов подарил Регине белые розы Именно этой «фабрикантке» кумир 80-х уделил особое внимание, когда репетировал номер с финалистами Второй украинской «Фабрики зірок». Перед тем, как выйти на сцену с бессмертным хитом Шатунова «Белые розы», ребята заметно волновались. Режиссер-постановщик концерта Елена Коляденко, понимая, что «фабрикантам» предстоит выступать на одной сцене с кумиром целого поколения, уделила этой постановке особое внимание. Результат превзошел все ожидания – по словам «фабрикантов», они получали удовольствие от каждого момента этой постановки. Перед тем, как выйти на сцену для репетиции, Юрий захотел посмотреть со стороны, как «фабриканты» исполняют его песню. Его губы растянулись в улыбке с первых же аккордов хорошо знакомого хита, когда он увидел зажигательных Алису Тарабарову, Регину, Дарвина, Дантеса, Вадима Олейника в колоритных образах. А экстравагантный Боря Апрель в роли продавца цветов заставил Шатунова расхохотаться. Подарок Когда «Белые розы» зазвучали в следующий раз, Юрий выпрыгнул на сцену, к ребятам. «Фабриканты» тут же, каждый по-своему, постарались привлечь внимание звезды к себе. Вадим Олейник, который хотел выступить с Юрием в дуете, напевая, позволил себе дружески похлопать его по спине. Владимир Дантес одобрительно подмигнул певцу, а девушки, Алиса и Регина, игриво улыбаясь, на протяжении всей песни кружили около него. По сценарию, в финальной части песни у каждого из артистов осталось в руках по белой розе. Когда репетиция номера закончилась, «фабриканты» бросились благодарить Юрия за выступление. А Шатунов, улыбаясь, протянул свою розу Регине. За цветком потянулась и Алиса, но вынуждена была одернуть руку - Юрий, улыбаясь, смотрел не на нее, а на Регину. Пожав плечами, Тарабарова отвернулась, сделав вид, что нисколько не обижена, а Регина, прикрыв глаза, с наслаждением вдыхала аромат белоснежного подарка.