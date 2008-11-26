Певица Мaxima: «На банкете у Пугачевой «Братья Гадюкины» расхаживали… в носках»

26 ноября 2008, 10:50

Многие меломаны до сих пор помнят и слушают заводные песни популярной рок-групы начала 90-х «Братья Гадюкины».

Почему этот коллектив, который жаловала сама Алла Борисовна, распался? Об этом мы решили поговорить с бывшей бэк-вокалисткой «Гадюкиных» Юлией Донченко, известной сегодня как певица Мaxima. - Юля, с чего началось ваше сотрудничество с группой?

- До знакомства с «Гадюкиными» я работала в разных львовских  музыкальных колективах. Продюсером одного из них, где я пела на бэк-вокале был Игорь Мельничук - поначалу клавишник, а позже - басист «Гадюкиных». Он же и познакомил меня с Андреем Партыкой - гитаристом группы. Лидер коллектива Серей Кузьминский (Кузя) тогда лечился в Бельгии от наркозависимости. А Ковбаса (Так называют Мельничука) с Партыкой  писали песни для нового альбома, поигрывали в других муз.коллективах, в том числе помогали и мне записывать песни для сольного проекта. По возвращению Кузминского группа начала запись своего третьего альбома «Було не любити», и меня пригласили на бэк-вокал. Второй бек-вокалисткой была Лиля - кстати, теперь она жена Мирослава Кувалдина, бывшего ведущего М1 и участника группы «Тне Вйо».
Много вокальных партий для подпевок я придумывала сама по ходу работы над альбомом. (К слову, выходя на сцену «Камеди-клаба» Сергей Притула использует вокализ из песни «Файне місто Тернопіль», который придумала Юля. – прим.авт.)

- А почему группа перестала существовать?
- Ох… Тяжело об этом говорить, но… дело в том, что главными  атрибутами «Братьв Гадюкиных» были, помимо рок-н-ролла, еще секс и наркотики. Лично я могла принимать только первых два пункта, а вот третий лишал их не только здоровья но и здорового «глузду». Теперь, спустя много лет понимаю, что большой ошибкой было разойтись с многолетним продюсером группы Еленой Мархасевой, которая вытянула их на высокий уровень. Ведь быть профессиональными музыкантами и быть стратегами - уметь продать свою музыку – абсолютно разные ипостаси. В итоге нас настиг такой  кризис, что было просто нечего есть! Курить пришлось бросить - денег на сигареты не осталось. Однажды в группу пришли два человека и пообещали устраивать для нас по 60 концертов в месяц. Кузьминский очень обрадовался и поспешил начать сотрудничество, на что Андрей Партыка осторожно заметил: «Скажи, у кого из артистов в Украине есть 60  концертов в месяц?» Но Кузя не внял его логике, а  когда слепыми управляют слепые - все падают в пропасть. Эта перспектива меня не радовала. В итоге тур был абсолютно убыточным, залы пустыми, а мы – злыми и по-прежнему голодными.
- И кто первым не выдержал?
- Последней каплей стала ситуация, когда на одном из клубных выступлений, точнее в перерыве, ко мне пристал какой-то тип, Андрея почему-то в этот момент не было в клубе, охраны тоже, но  рядом были Ковбаса с Лузей, которые… спокойно на это смотрели, и даже не пошевелились, чтоб меня защитить. Вот тут меня «накрыло»… «Ну и Гады!» - подумала я... С этого момента не разговаривала с ними 15 лет! Помните, в мультфильме «Про капитана Врунгеля» была фраза: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет»? В общем, это было наше последнее совместное выступление.
- И Андрея Партыки тоже?
- Да, я пришла в групу с пустыми руками, а «унесла» из нее самое ценное. Андрей был самым молодым и самым трезвомыслящим учасником коллектива. Ведь он стоял у истоков группы. Это именно он на заре создания коллектива вызванивал каждый день Кузе и доставал: когда же у нас репитиции начнутся? Может без его напора Кузя так бы и не сдвинулся с места. Да и последние концерты – заслуга менеджмента Андрея. Помню, как Лузя по приколу падал челом вниз со словами «Кормилец ты наш!», когда Андрей договаривался о концертах. Без него они просуществовали еще недолго. Конечно, теперь я понимаю, как это все глупо - конфликты, ссоры…
- А какие сейчас у вас отношения с экс-лидером группы Кузьминским?
- Никаких… Знаю, что они собирались, сделали концерт… Ни Андрея, ни меня не пригласили. Меня это и не удивляет, и не огорчает. Был слух, что Кузминскому давали послушать мою песню «У раю», и он предложил сделать ремикс. Так и не знаю, правда это или нет.  
- Юля, а чем вы занимались после ухода из группы?
- Мы с Андреем Партыкой создали свою группу «Гавайские гитары», выпустили альбом «Якщо є життя на тому світі», гастролировали по Украине… А потом переехали жить в Киев. Тепер у нас проект «Maxima», недавно вышел наш альбом «Мы взірвемо світ любов’ю». 10 песен из альбома мои, а вот музыку к  песне «Золота й небесна жінка» написал Андрей, и вообще он спродюсировал альбом совместно с талантливейшим парнем по фамилии Телезин,  известным по работе с «Океаном Эльзы», «Друга ріка» и собственному проекту Лама. Я очень довольна результатом и счастлива своей творческой реализацией.

Никто из нас ни о чем не жалеет. Наоборот, я рада, что судьба свела меня с  любимым мужчиной, талантливым продюсером и гитаристом… Конечно, сожалею, что развалилась такая талантливая группа как «Гадюкины». Ведь мир спасают не конфликты, а любовь. И из любого кризиса может вывести только любовь. Сейчас, кстати, для всех нас это очень актуально…  
- Спустя столько лет вы вспоминаете «Гадюкиных»?
- Да, конечно, причем только хорошее. Недавно смеялись, вспоминая, как на банкете Пугачевой после ее «Рожденственских вечеров», у Андрея устали ноги от сапог, и он прямо там – среди бокалов и тарелок - разулся, и расхаживал босиком в смешных полосатых носках, как у Буратино, рядом с Киркоровым, Агузаровой и прочими. А Лузя (барабанщик Михаил Лундин) пристал к Барыкину, чтоб тот подарил «молодому талантливому музыканту» (Андрею Патыке) свою гитару – «Телекастер», но Барыкин не поддался, как его не спаивали. Вообще Лузя - очень эпатажная фигура. Помню, как он мог Кузьминскому на концерте, которого занесло «на долгий бис», в микрофон на весь зал сказать: «Кузя заканчивай! Я ссать хочу!»

«Братья Гадюкины»  - это был настоящий крутой рок-н-рол! А для меня еще и большая школа…

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