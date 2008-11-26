Врачи спасают глаза Людмилы Гурченко. У актрисы не закрываются веки

Из-за рекордного количества пластических операций Людмила Марковна стремительно теряет зрение. Пластические хирурги неоднократно советовали неутомимой Людмиле Марковне не увлекаться подтяжками. Но легендарная актриса уверенная, что совершенству нет предела, раз за разом ложилась под скальпель хирурга. Многочисленные подтяжки привели к тому, что нарушилось строение глазного века, сообщает Life. - Кожа век оказалось сильно перетянутой, глазное яблоко перестало омываться слезой. В результате глаза стали хуже видеть, - рассказывает врач института глазных болезней РАМН. - Из-за постоянного раздражения веки начали постоянно гноиться. В последнее время Людмила Марковна стала постоянной клиенткой глазной клиники. Из-за хронического конъюнктивита актриса стала стремительно слепнуть. Специалисты делают все возможное, но остановить потерю зрения звезде советского кинематографа никак не удается. Операции Первую пластическую операция актриса сделала еще в молодости. Людмила Марковна решила изменить разрез глаз на миндалевидный. С возрастом актриса, которая неоднократно заявляла, что года не властны над женщиной, стала неутомимо бороться с морщинами. Первую круговую подтяжку лица 73-летняя теледива сделала в начале 80-х годов. Тогда в московском Институте красоты с помощью блефаропластики и глубокого лифтинга лица Гурченко устранили мимические морщины, убрали «сетку» и мешки под глазами. Чуть позже свое лицо Людмила Марковна доверила заграничным специалистам. Но те, делая круговую подтяжку, немного «пересталались» - сильно натянули кожу век и глаза перестали закрываться. Людмила Марковна консультировалась у многих ведущих хирургов-пластиков, но те лишь разводили руками и советовали ждать, пока кожа не растянется снова. Несмотря на неудачный опыт, актриса не остановилась. Спустя два года она снова легла под нож хирурга. На этот раз Людмила Марковна пожелала, чтобы ей подтянули веки. - Любая операция может вызвать осложнение. Делать пластику людям в возрасте вообще не рекомендуется, особенно на веках, где кожа очень тонкая, - продолжает врач клиники НИИ глазных болезней. - В вопросах красоты всегда нужно знать меру. Лечение Столичные специалисты- офтальмологи, для лечения легендарной Людмилы Марковны, применяют новейшие методики и процедуры, но ожидаемого результата они пока не дают. Сама актриса отказалась от косметики, постоянно носит солнечные очки, чтобы не раздражать глаза, но остановить потерю зрения не удается. Актрисе пришлось отказаться и от пластических операций. Правда, она нашла альтернативу. Швейцарские косметологи предложили российской теледиве пройти омолаживающий курс процедур, заключающийся в воздействии на глубокие слои кожи специальным составом на основе глины Японского моря. Говорят, что актриса осталась весьма довольна результатом.