Жорык DELиев спелся с «Запрещёнными барабанщиками» (ФОТО)

26 ноября 2008, 11:41

На выходных Жорык DELиев провел пресс-конференцию, посвященную выходу его третього альбома «Небесный поезд».

Во время разговора Жорык поведал, что по ироничности альбом подобен первым двум. Всего в него вошло десять песен. Последняя из них это ремикс Алексея Большого на песню «Я – плохой», остальные - абсолютно новые, с уникальными темами. Песни родились, когда артист был за границей, большей частью в Мексике. «Одна из песен, исполненная дуэтом с Наташей Пивоваровой из группы «Колибри», называется «Диалог» и длится аж 9 минут. Это три части, объединенные одной темой. Мы с Наташей записали эту песню где-то за 2-3 недели до ее гибели. Было намерение записать еще 3 песни, но, к сожалению, Наташа не дожила до этого момента. Поэтому альбом «Небесный поезд» - посвящен ей. А ключевая песня, давшая название альбому, написана под впечатлением от нашей совместной работы» - поведал Жорык DELиев На диске еще одна дуэтная украинская песня «Картопля», которую Делиев исполняет вместе с группой «Запрещенные барабанщики». Остальные песни записаны с музыкантами «Мастер-класс», а Георгий Викторович выступает в альбоме в роли автора текстов, композитора, гитариста и вокалиста. «С Олегом из группы «Братья Карамазовы» мы сдружились на совместных поездках за границу, где отстаивали честь Украины в программе «Игры патриотов». Затем часто встречались, делились творческими планами и успехами. И в какой-то момент я написал песню и предложил Олежке ее спеть. Она ему сразу понравилась. Но что самое смешное, что мы ни разу в студии не пересеклись вместе. То он был на гастролях, то я в Одессе или на своих выступлениях.», - рассказывает Жорык об одной из дуэтных песен. Первый клип в поддержку альбома называется «Сила воли», видеоработа снята очень лаконично, но в тоже время динамично и иронично. «Я вижу себя и актером, и певцом, и комиком одновременно, - говорит Делиев, - все зависит от того, над чем я работаю в данный момент. Я вижу цель и достигаю ее, если я хочу спеть с кем-то в дуэте, то продвигаюсь к этому». После пресс-конференции Жорык Делиев с командой поехал в «Докер-паб» на саунд-чек. А уже вечером отыграл с музыкантами группы «Мастер-класс» убойный концерт. Он появился на сцене в ярко-красной рубахе с рюшами, красных ботинках и отвязных брюках с лампасами. Поначалу публика внимательно вслушивалась в новые песни, но уже через полчаса перед сценой образовался настоящий «гоп-гоп», эмоции били чрез край. Зазывная «Сила воли» Делиева заставила публику покинуть столы и пуститься в пляс, демонстрируя личную силу воли на свой лад. Поздравить артиста пришли близкие друзья и коллеги по цеху. На презентации были замечены Алексей Большой (музыкант, аранжировщик, саунд-продюсер Алены Винницкой), известный российский актер Александр Тютрюмов (телесериал «Убойная сила») с компанией. Концерт закончился за полночь. Выход на «бис» был неизбежным и превратился в настоящее шоу, участниками которого стала добрая треть посетителей клуба.

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