Инна Воронова кинула Кондратюка на 500 тысяч долларов

Еще до поездки в Америку Кондратюк подписал с Инной контракт. Перед отлетом в Голливуд Инне сняли дебютный клип на песню «Многоточие», которая была в ротации на радиостанциях и музыкальных телеканалах страны. По возвращению из Америки у Инны начались фотосессии, съемки, первые концерты. Творческий процесс пошел полным ходом. «Красавица Инна неоднократно заверяла меня в том, что она «карьеристка» и собирается петь, петь и еще раз петь, – рассказывает Игорь Кондратюк. - После съемок «Караоке на майдане» в Черкассах 24 августа Инна призналась мне, что она вышла замуж 15 августа… О том, что у нее есть избранник – бизнесмен Александр Кондратенко - я знал, поэтому эта новость не стала для меня полной неожиданностью. Но известие о ее беременности стало для меня как снег на голову! Ведь для Инны после ее приезда с Америки были куплены и записаны несколько очень удачных песен у модного ныне харьковского композитора Романа Бабенко, а также автора многих хитов украинских артистов - Геннадия Крупника. Все, кто слышал эти песни, в один голос говорили: у нас в стране таких песен и такого исполнения нет. Так что с осени планировалась ротация этих песен на радио и запись клипа на одну из них. За период после победы в «Шансе» в запись песен, концертные костюмы, на съемки клипа, занятия с хореографами и преподавателями по вокалу мною было вложено более полумиллиона гривен! О беременных плохо говорить нельзя, поэтому я желаю Инне родить здорового и красивого ребенка, с хорошим музыкальным слухом». А вот продолжать ли работу по контракту с молодой певицей Игорь Кондратюк задумывается. Инна просит своего продюсера не разрывать контракт, обещая, что после родов она очень быстро станет в строй и продолжит петь. Хотя, один раз Кондратюк похожие слова от Инны уже слышал…