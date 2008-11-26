Наталья Могилевская пророчит Тарабаровой большое будущее

- Вы действительно настолько выросли, что мне нечего вам сказать. Это был очень хороший концерт, - отметила Наталья. - Я сегодня просто получила удовольствие, как зритель… Я не могу сказать вам, насколько вы готовы для большого плавания в большом шоу-бизнесе. Мы это увидим вместе с вами, когда пойдем дальше. Но в рамках этого шоу вы сделали все, что было возможно. Музыкальный продюсер отметила каждого, но особенно ценную для любого начинающего артиста похвалу получила Алиса Тарабарова. - Глядя на тебя, понимаю - твоя судьба все-таки сложится. Я сегодня почувствовала это, - сказала Наталья Алисе. - Я думаю, я надеюсь, ты станешь где-то рядом с нами – Ириной Билык, со мной, Ани Лорак. У тебя есть для этого все. Если ты так же будешь работать и так же грамотно себя вести, то, я думаю, - у тебя большое будущее. Впрочем, без замечаний тоже не обошлось. - Но все равно я хочу видеть нежную Тарабарову, – продолжила Могилевская. Наталья уже не раз отмечала работоспособность, упорство и сильный характер девушки, но каждый раз говорила о том, что «фабрикантке» не хватает мягкости, женственности. Вот и на этот раз музыкальный продюсер посоветовала Алисе найти это в себе. - Я женственность развивала в себе годами. И я была приблизительно твоего же характера, - заметила Наталья. – У меня не было уважения к мужчинам. И в тебе я ни разу в этом проекте не увидела уважения к мужчинам. Его нет – тепла и уважения. Дантес попытался защитить Алису: дескать, когда он болел, Тарабарова ухаживала за ним, хотя они и были в ссоре. - Сопереживание и друг – это одно, - возразила Владимиру Наталья. И обратилась к Алисе: - Ты понимаешь, о чем я говорю? Тарабарова в ответ задумчиво кивнула.