Ива Rich споет с Evanescence?

Сейчас ведутся переговоры с продюсером группы, который выявил желания приехать в Украину с концертом. А пока Ива Rich подает этот знаменитый хит в своем оригинальном исполнении, который приобрел новые грани - романтизм и чувственность. Украинская певица гармонично совместила несовместимое - дорогую музыку и альтернативный рок. Также эти песни вошли англоязычный альбом певицы, запись которого уже практически подошла к концу. Напомним, что альбом состоит из композиций стилей лаунж, блюз и рок, а его презентация пройдет в двух городах - Киеве и Лондоне. Больше того, на одну из песен будет отснят клип. Съемки будут проводиться в Киеве, однако без участия непосредственно самой группы Evanescence. Ребят же можно будет увидеть и услышать в Палаце спорта весной следующего года. На данном этапе ведутся переговоры о приезде всех участников группы. - Это будет великолепный опыт - комментирует певица Ива Rich. - Я всегда исполняла песни в стилях лаунж, соул и блюз, но сейчас душа требует эмоционального взрыва, которым правит альтернативный рок! ST@RS желает же юной певице успеха и творческого вдохновения, а группе Evanescence положительных эмоций от посещения нашей страны, ведь к нам они приедут впервые!