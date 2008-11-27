На «Подъеме» Александр Педан увлекся звездным футболом

Во время летнего отдыха занимается дайвингом. Обожает скорость и никогда не упустит возможности погонять на машине. С друзьями охотно играет в баскетбол. А примерно год назад Александр увлекся гольфом. Да так рьяно, что во время мастер-класса Джоша Олсона в киевском гольф-клубе заслужил похвалу от этого знаменитого во всем мире мастера клюшки. Казалось бы, увлечений у Педана – сверх меры, и как только все успевает? Но совсем недавно Александр «заболел» новым хобби. Футболом! Причем «виноват» в этом «Подъем». Вернее, один из гостей утренней программы – Виктор Павлик. В студии Нового канала певец рассказал, что играет в футбольной команде украинских звезд «Маэстро». Тренировки Виктор описывал с таким азартом, что Александр тут же «загорелся» и заявил, что хочет играть в команде. Любому делу, которым ведущий и резидент занимается, он отдается полностью, без остатка. Так что и в «Маэстро» он быстро добился результатов (ведь у Александра уже был опыт игры в футбол): он играет в основном составе и уже успел забить несколько голов. Как говорит сам Педан, наибольшее удовольствие на тренировках ему доставляет общение. - В нашей команде – крутая подборка творческих людей, - рассказывает он. - Это очень интересные люди в плане общения – танцоры, певцы, музыканты, ди-джеи, ведущие. Фоззи, Мирослав Кувалдин, Андрей Федоров, Коля Матросов. При этом на поле открываешь для себя этих людей с другой стороны. Фишка в том, что, когда мы выходим на поле, они перестают быть звездами и становятся обычными людьми. И в этом кайф. Ты же не будешь давать пасс кому-то именитому только потому, что он – крутой. Ты отдаешь мяч человеку, потому что ты ему доверяешь, потому что он – твой напарник. Или потому, что он играет лучше тебя…