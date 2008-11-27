Прыжок Руслана Квинты с парашютом (Смотреть ВИДЕО)

Уже пять лет подряд знатный любитель острых ощущений посвящает немало времени этому хобби. За пять лет он успел выпрыгнуть из самолета, снарядившись парашютом, 579 раз, и вовсе не собирается останавливаться на достигнутом! Сейчас стал доступным видеоролик, на котором запечатлен прыжок Руслана Квинты в открытом небе. Возможно, увидев его, многие также вдохновятся на этот рискованный, но полный впечатлений шаг. %v%