Винницкая расслабилась с котом на троне (ФОТО)

Муж исполнительницы Сергей Большой преподнес ей приятный сюрприз, когда сказал, что они едут в Египет. Этот отдых в одном из отелей Шарм-Аль-Шейха для Алены был настоящим праздником души. Три месяца прошли в ежедневных тренировках, и собраться с новыми силами для активных гастролей в декабре, было просто необходимо. Алена уже не первый раз в Египте, но каждая новая поездка добавляет новые ощущения. Алена. «Эти несколько дней пролетели очень быстро. Погода была замечательная, и мы загорали, купались в море, курили шишу. Наелись в портовых ресторанчиках разнообразных морепродуктов на год вперед», - рассказывает Алена. Уже по традиции Алена и Сергей побывали в местном Hard Rock Cafe. В каждой стране они посещают это заведение, и Египет не исключение. В порте Naama Bei Алене приглянулась местная египетская кошка. «В одном из ресторанов мы повстречали красивейшую кошку, очень шикарное и дружелюбное животное», - поведала Винницкая. Этот потомок кота фараонов настолько понравился Алене, что она уже порывалась забрать ее с собой. Но возникли сложности с оформлением документов и забрать с собой полюбившуюся кошку Алене так и не удалось. Зато в скором времени интерьер квартиры Алены Винницкой пополнится своеобразным по дизайну «троном». Певице очень понравилось одно кресло, которое она решила приобрести.