Группа DOMINO получила по заслугам от Луценко (ФОТОфакт)

После выступления группы DOMINO министр в знак благодарности наградил Марину Салганик и Кристину Боршовскую специальными медалями МВД Украины. «В Косово мы прилетели в 10 часов утра, после чего оправились к месту расположения миротворческого подразделения МВД Украины, – говорит Марина Салганик. – После официальной церемонии Медального парада всех присутствующих пригласили на торжественный фуршет. Для делегации и гостей, кроме собственных песен, девушки исполнили несколько известных украинских народных песен. Поэтому вместо запланированных 45 минут, пели больше часа. Со слов Кристины Боршовской, их приняли очень тепло, после выступления долго не отпускали и просили спеть «на бис». Кроме того, уже после концерта, в неофициальной обстановке девушки познакомились с представителями ООН и Европейского Союза. А от чиновников из Франции даже получили приглашение выступить на подобном мероприятии, но уже во французском подразделении.