Даша Астафьева вновь показала свои прелести (ФОТО)

Поводом демонстрации обнаженных тел стали съёмки нового клипа на песню «Солдат». Специально, чтобы воплотить режиссёрскую задумку, в стриптиз-клуб пригласили просто уйму проголодавшихся мужчин и от этого обезумевших. Мужские особи от совсем «зелёненьких» до пожилых старичков наблюдали за извиванием женских тел вокруг шестов. Разговоры в строю «солдат» были самые весёлые. Так, например, один из участников массовки спрашивает у другого: «Ну, как у тебя там, всё нормально?», прежде чем ответить собеседник опускает голову вниз и смотрит на своё мужское достоинство: «Да, думаю до дома протяну ещё». Режиссёр клипа Виктор Скуратовский особо над сюжетом клипа не заморачивал себе голову, решив, что нужно снять что-то отвязное, позитивное и такое, что поразит умы телезрителей. «Не многие из украинских артистов способны быть раскрепощёнными и сняться в эротических сценах для своей же видеоработы. Так как Юля Кавтарадзе и Даша Астафьева абсолютно не имеют комплексов, то всё в порядке и никаких осложнений в съёмках не возникает», - рассказывает Скуратовский. Когда у режиссёра поинтересовались оденутся ли девушки в новом клипе, он ответил, что они и сейчас одеты. Очевидно, в шоу-бизнесе одеждой называются трусы и лифчик. А вот Юля Кавтарадзе была в чёрной маечке, когда отсняли порядка сорока дублей, оператор вскрикнул: «А зачем тебе вообще эта майка, подумай как это в кадре будет смотреться?!» Эту реплику поддержал и Скуратовский, он тоже посоветовал снять девушке майку и остаться голой, Юля была не против и уже начинала снимать «верхнюю» одежду, но потом внезапно передумала и сказала, что не имеет смысла снимать, если уже столько сцен отсняли. Толпа голодной массовки стояла в ожидании и была безумно расстроена тем, что Юля всё-таки не показала им свою грудь. Кстати, мужчинам совсем ничего не платили, «даже доллара», как сказал один из участников съёмки. Все альтруисты пришли ради собственного удовольствия. В перерыве между съёмками девушки сидели и отдыхали на барной стойке, сняв обувь. Кружиться на шесте, ещё и на каблуках – не очень лёгкое занятие. Даша рассказала, что скоро едет в Америку и уже приготовила своему заокеанскому покровителю Хью Хефнеру небольшой подарок – футболку со своим изображением. Астафьева узнала, что одна из его любовниц была очень похожа на неё, потому ему обязательно должен понравиться её сюрприз.