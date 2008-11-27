Даша Астафьева вновь показала свои прелести (ФОТО)

27 ноября 2008, 12:27

Участница группы «Nikita» никак не может успокоиться со своим скандальным имиджем, вчера Даша Астафьева вновь показала общественности все свои прелести.

Поводом демонстрации обнаженных тел стали съёмки нового клипа на песню «Солдат». Специально, чтобы воплотить режиссёрскую задумку, в стриптиз-клуб пригласили просто уйму проголодавшихся мужчин и от этого обезумевших. Мужские особи от совсем «зелёненьких» до пожилых старичков наблюдали за извиванием женских тел вокруг шестов. Разговоры в строю «солдат» были самые весёлые. Так, например, один из участников массовки спрашивает у другого: «Ну, как у тебя там, всё нормально?», прежде чем ответить собеседник опускает голову вниз и смотрит на своё мужское достоинство: «Да, думаю до дома протяну ещё». Режиссёр клипа Виктор Скуратовский особо над сюжетом клипа не заморачивал себе голову, решив, что нужно снять что-то отвязное, позитивное и такое, что поразит умы телезрителей. «Не многие из украинских артистов способны быть раскрепощёнными и сняться в эротических сценах для своей же видеоработы. Так как Юля Кавтарадзе и Даша Астафьева абсолютно не имеют комплексов, то всё в порядке и никаких осложнений в съёмках не возникает», - рассказывает Скуратовский. Когда у режиссёра поинтересовались оденутся ли девушки в новом клипе, он ответил, что они и сейчас одеты. Очевидно, в шоу-бизнесе одеждой называются трусы и лифчик. А вот Юля Кавтарадзе была в чёрной маечке, когда отсняли порядка сорока дублей, оператор вскрикнул: «А зачем тебе вообще эта майка, подумай как это в кадре будет смотреться?!» Эту реплику поддержал и Скуратовский, он тоже посоветовал снять девушке майку и остаться голой, Юля была не против и уже начинала снимать «верхнюю» одежду, но потом внезапно передумала и сказала, что не имеет смысла снимать, если уже столько сцен отсняли. Толпа голодной массовки стояла в ожидании и была безумно расстроена тем, что Юля всё-таки не показала им свою грудь. Кстати, мужчинам совсем ничего не платили, «даже доллара», как сказал один из участников съёмки. Все альтруисты пришли ради собственного удовольствия. В перерыве между съёмками девушки сидели и отдыхали на барной стойке, сняв обувь. Кружиться на шесте, ещё и на каблуках – не очень лёгкое занятие. Даша рассказала, что скоро едет в Америку и уже приготовила своему заокеанскому покровителю Хью Хефнеру небольшой подарок – футболку со своим изображением. Астафьева узнала, что одна из его любовниц была очень похожа на неё, потому ему обязательно должен понравиться её сюрприз.

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